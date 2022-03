Rex Orange County: «Todos hemos dicho «me la suda» aunque no sea verdad»

Rex Orange County llega a su cuarto disco convertido en una de las mayores estrellas alternativas para las nuevas generaciones gracias a éxitos como ‘Loving is Easy’ o discos como ‘Pony‘. Sus cifras en Spotify asustan, y ‘Who Cares?’ contiene otro puñado de canciones de pop despreocupado (o no tanto) que escuchar en bucle, como la esperanzada ‘KEEP IT UP’ o la reconfortante ‘AMAZING’. Alex O’Connor, la persona tras el proyecto, nos atiende desde Nueva York, cobijado de la nieve, para hablarnos sobre el álbum, su experiencia en la industria, o sobre su amigo Tyler, the Creator.

¿Qué significa para ti publicar tu cuarto disco?

Estoy encantado. Estoy aquí para quedarme y aún quiero sacar más discos, ya tengo varias ideas. Prefiero sacar álbumes que singles así que me alegro de que la gente siga escuchando mis proyectos cuando ya voy por el cuarto.

- Publicidad -

Escribiste el disco en 12 días, en Amsterdam. ¿Te sentiste especialmente inspirado?

Más bien llevaba un tiempo sin estar inspirado. Durante la pandemia empecé un proyecto distinto, en el que aún estoy trabajando, y entonces surgió la idea de componer ‘Who Cares?’ de manera bastante espontánea. Me apetecía salir de Reino Unido, viajar por Europa y hacer algo diferente, así que mi amigo y bajista Joe McLaren y yo nos fuimos a Ámsterdam y allí nos reunimos con Benny Sings, el productor, y los tres juntos hicimos el disco.

«Me he preocupado demasiado por la opinión de los demás. En este disco he intentado ser más libre»

¿Eres defensor de la frescura y la espontaneidad más que de darle demasiadas vueltas a un proyecto?

Creo que hay un momento y un lugar para todo. Yo me he pasado años trabajando en algún disco, pero esta vez quería que fuese diferente, más espontáneo, me apetecía darle tantas vueltas.

- Publicidad -

¿Te inspiró estar lejos de Reino Unido?

Cuando viajas a un sitio por un número de días concreto y te marcas una fecha límite para terminar un trabajo, eso te hace ser muy productivo.



El título del disco es irónico, ¿verdad? En las letras se te nota preocupado por varias cosas.

Es 100% irónico. Por un lado transmite ese mensaje despreocupado, tipo «me la suda», que todos hemos dicho aunque no sea verdad. Pero el título también es una pregunta que me hago a mí mismo en relación con mi música: ¿quién valora lo que estoy haciendo? Obviamente si nadie lo hiciera no estaría hoy aquí sacando música y hablando contigo… Yo he solido estar demasiado preocupado por la opinión de los demás, por cómo la gente va a percibir mi trabajo, y componer un disco desde esta mentalidad es muy difícil. Con este disco he intentado ser lo más libre posible.

En la letra de ‘Worth It’ pareces desencantado con la industria de la música. ¿Es así?

En realidad la canción habla sobre mí, sobre la persona que era y la que soy, recuerda los tiempos en que me sentía deprimido y no tenía ganas de estar vivo… Sentía que me había vuelto loco y no dejaba de preguntarme qué había cambiado en mí, a quién había que culpar… Pero la segunda parte es más positiva, expresa que sí «vale la pena» vivir, y que hay que intentarlo porque nadie es perfecto. No habla sobre la industria, pero el hecho que la hayas interpretado así, desde su perspectiva, da sentido a lo que hago. Realmente puede interpretarse también desde ese punto de vista, y mentiría si dijera que la música no me ha hecho perder la cordura en alguna ocasión, ahora que se ha convertido en mi trabajo.

«Es raro tener 17 años en esta industria porque trabajas con personas adultas a las que no conoces»

En algunas letras hablas de estar rodeado de “gente a la que no conoces” y de gente que “te dice lo que deberías hacer”.

En la industria de la música he conocido personas a las que quiero y en las que confío, pero también otras con las que no pasaría un minuto más de mi vida. Es raro tener 17 o 18 años en esta industria porque trabajas con un montón de personas adultas a las que no conoces, y yo he aprendido a lidiar con ello a la fuerza, porque realmente nadie te prepara para ello.

Uno de tus colegas en la industria es Tyler, the Creator, que colabora en el disco. ¿Qué admiras de él?

Tyler es él mismo sin pedir permiso a nadie, y sabe muy bien lo que quiere.

A los dos os gustan mucho las cuerdas tipo easy-listening de los 60. Cuando conversáis sobre música, ¿de qué habláis?

Hablamos mucho de acordes, él es muy fan de la armonía, y hablamos mucho sobre los acordes que usa Stevie Wonder, o sobre los cambios de acorde inesperados que usamos en nuestras canciones. Nos gusta mucho la misma música. Tyler es lo más y estoy muy contento de que esté en el disco.