Ravyn Lenae vuelve rockera tras el fenómeno ‘Love Me Not’

Con ‘Love Me Not‘ aún situada en las listas globales, rebasando los mil millones de reproducciones y convertida, por tanto, en una de las mayores sorpresas musicales de los últimos años a nivel comercial, Ravyn Lenae anuncia su regreso discográfico con un nuevo álbum que podrá escucharse a partir del 7 de agosto y que recibe el título de ‘Blue Island’.

Esa “isla azul” es un lugar metafórico al que Lenae ha vuelto “una y otra vez durante el último año”, según cuenta en un escrito. Dice que es un lugar “definido por el movimiento, el desamor, el deseo, la confianza, la soledad, la libertad, la incertidumbre y el crecimiento”, y que el disco explora “la extraña manera en que los recuerdos y el cambio conviven uno al lado del otro”.

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Con el primer single, ‘Handle’, Ravyn ha tenido que aguantar críticas de algunos fans que le piden que “no se olvide de que es artista de R&B”. Ravyn ha contestado: “Soy lo que quiera ser en el momento que yo considere; no proyectes sobre mí”.

La razón es que ‘Handle’ es un single guitarrero que, de alguna manera, responde al éxito de ‘Love Me Not’ pero sin copiar su fórmula. Realmente estamos ante un tema mucho más rítmico y agresivo, próximo al neo-grunge que está marcando el pop alternativo actual. En la letra, Ravyn canta sobre una relación inestable, afirmando que quizá ella sea “más de lo que puedes aguantar”.

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‘Handle’ es un potente primer adelanto de ‘Blue Island’, en el que destaca el contraste entre la ligera voz de Lenae y la energía de las guitarras. Con ecos al grunge electrónico de los noventa, que fusionaban guitarras y sintetizadores, el tema marca una evolución clara para Ravyn, pero consigue proponer una estética diferente a la de su trabajo anterior.

