Charli XCX / Wuthering Heights

Que los 4,5 millones de copias que lleva vendidos ‘BRAT‘ no te lleven a error: Charli XCX fue «darks» desde el principio. Incluso su disco verde fluorescente escondía un lado tenebroso. Así que a nadie extraña que, a la petición de hacer una canción para la nueva adaptación de ‘Cumbres borrascosas’ haya respondido que no, que ella prefería hacer un álbum completo. Es una manera de 1) seguir demostrando que puede hacer cosas diferentes y 2) quitarse de encima la presión de vender al menos la mitad que ‘BRAT’.

Como siempre, se ha divertido troleándonos por el camino. En algún momento dijo que el sucesor de su obra maestra de 2024 estaría influido por la Velvet Underground, y con lo que ha vuelto es con lo más parecido que puede haber a una colaboración con la mítica banda. John Cale recita el primer adelanto de ‘Wuthering Heights’, un sueño para Charlotte Emma Aitchison, que llegó a obsesionarse con una cita de Cale sobre lo que tenía que ser la música: «algo elegante y brutal». Y «brutal» es también sinónimo de «despiadado», «inhumano» o «salvaje».

Ese tema llamado ‘House’, que abre el álbum y aparece en la desagradable primera escena de la película, habla sobre belleza, realidad y soledad, desembocando en una sección «noise» en la que Charli XCX repite «creo que voy a morir en esta casa».

La idea es perfecta para una obra de corte gótico, sensación fomentada por el modo en el que se han trabajado las cuerdas en este tema y en muchos otros de ‘Wuthering Heights’. Cuentan Finn Keane y Charli XCX que querían evitar que la orquesta sonara «pulida», que buscaban «texturas crudas» que crearan una sensación «romántica pero torturada», acorde a la trama. Para ello, pidieron a los músicos que grabaran con el arco cerca del puente de los instrumentos de cuerda, lo que produce un sonido casi estridente, rozando lo desafinado. Pega a la película, pega a la trayectoria de John Cale y pega a la Charli que conocimos con cosas como ‘Black Roses’.

Así, las omnipresentes cuerdas sirven para generar tensión y nervio, por ejemplo en ‘Seeing Things’ o en la final ‘Funny Mouth’ (muy ‘Twin Peaks’), que por texto no representa tanto el desenlace de la cinta o el libro, como por sonido.

El efecto embellecedor que puede tener una orquesta sí aparece en parte del tracklist del álbum, que incluye temas abiertamente pop o que podríamos catalogar como «bonitos». Es el caso del pegadizo ‘Dying for You’, de ‘Altars’ o incluso de la «power ballad» ‘Chains of Love’. En esos casos es el lenguaje lo que empuja las canciones al lado oscuro, con unas letras que nos hablan de «prisioneros», de «morir» por otra persona y de tanta «tormenta» como la que cae en la película. Las letras son el vivo retrato de un amor tóxico como el de Cathy y Heathcliff.

Entre alguna canción más prescindible, como ‘My Reminder’, hay que destacar el acierto de haber contado con Sky Ferreira para simular estar ya en el más allá («sabía que me querías como si estuviera muerta»). Si es una píldora de humor, es más ocurrente que el poco que vemos en la desatinada cinta de Emerald Fennell. Charli XCX sale mucho más airosa que la directora de su retrato de un amor malavenido en una Inglaterra en la que no para de llover.