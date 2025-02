El próximo sonido de Charli xcx: guitarras, Lou Reed, «anti-BRAT»…

Que Charli xcx sea fan de Lou Reed y The Velvet Underground se está empezando a convertir en algo más que una anécdota. Todo apunta a que la británica va a dinamitar completamente la presión de lanzar el sucesor de ‘BRAT’, un antes y un después en su carrera, dando un giro de 180 grados al sonido de club. Así, Charli se pasa a… ¿las guitarras?

Hace unos días, en el festival Laneway de Australia, Clairo invitó al escenario a Charli para cantar ‘Sofia’ por primera vez desde 2022. Fue en unas declaraciones después de la actuación cuando Charli dio sentido a todas aquellas veces, durante los últimos meses, en las que ha alabado a Lou Reed y la mítica banda que este lideraba, que no han sido pocas.

- Publicidad -

«Me lo he pasado genial y me he puesto a pensar, ¿y si hiciésemos un disco con guitarras o cuerdas… o ambas? La era Lou Reed quizás, no sé, ahí lo dejo», contó en un vídeo subido a su Tik Tok personal, sabiendo exactamente lo que estaba diciendo. ¿Puede ser que lo de mencionar constantemente a Lou Reed no haya sido una casualidad?

Charli xcx talks about performing ‘Sofia’ with @clairo at Laneway festival! 💚 “What if i made a record with guitar, or strings, or both? Lou Reed era maybe.” pic.twitter.com/OmY1B6RryJ — xcx source (@xcxsource) February 14, 2025

- Publicidad -

La primera noticia que tuvimos del amor de Charli por el frontman llegó el pasado julio con unas tímidas declaraciones para Billboard en las que confesaba que le gustaría «hacer un disco como Lou Reed»: «Definitivamente sería un giro bastante grande». Ya en noviembre, con motivo de su debut en SNL, la cantante jugó la carta subliminal llevando una camiseta del disco ‘New York’ de Reed durante la actuación de ‘360’. Una declaración de intenciones total.

Lanzado en 1989, este álbum fue celebrado como un regreso al sonido de ‘The Velvet Underground & Nico’, uno de los discos más influyentes y aclamados de la historia. El pasado diciembre, tras recibir el premio Variety a Hitmaker del Año, Charli describió este trabajo como «la cima del arte y la cultura DYI chocando»: «Reconocerás la portada de haberla visto tanto en los muros de una galería de arte moderno como en una tienda de Urban Outfitters», declaró en su discurso, refiriéndose al icónico plátano de Andy Warhol.

- Publicidad -

A principios de este mismo mes, en una entrevista para los Grammy junto a A.G. Cook, Finn Keane, coproductor de ‘BRAT’, reveló que Charli está deseando «hacer algo completamente opuesto otra vez»: «Las conversaciones que hemos tenido y la música que hemos tocado estos dos meses han sido anti-BRAT», declaró.

Aunque este terminase diciendo que no cree que esto «se quede así», todo lo que ha adelantado Charli sobre Lou Reed y The Velvet Underground durante estos últimos meses sí iría en consonancia con el espíritu «anti-BRAT» que podría marcar su próximo disco. No hay nada más opuesto a ‘BRAT’ que unas guitarras sesenteras. Habrá que esperar.