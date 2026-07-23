Sam Smith abraza el góspel y el rock de raíces en ‘Oh Mother’

Tras la tierna declaración de amor de ‘My Guy‘, Sam Smith entrega justo la cara opuesta. ‘Oh Mother’ habla de traición y de cómo el consuelo acaba llegando de una figura maternal, real o simbólica.

‘Oh Mother’ arranca únicamente con la voz de Sam Smith y unas palmas. La entrada de las 28 voces de The TwoCity Chorus marca el primer gran subidón de una canción que destaca por su crescendo: el góspel inicial acaba encontrándose con guitarras eléctricas, percusiones de aire western y un rock de raíces que nunca eclipsa a sus dos grandes protagonistas, la voz de Smith y el coro.

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El propio Smith explica que el coro representa «la furia de una madre al presenciar la traición sufrida por su hijo», una fuerza protectora casi divina. Entre esas voces también aparece Dante, un amigo que ejerció como figura maternal durante sus primeros años como persona queer, reforzando la idea de comunidad.

‘Oh Mother’ no parece una canción pensada para repetir la jugada de ‘Unholy’ (que también tenía su puntito góspel), sino que funciona como buen ejercicio de estilo. Da la impresión de que Smith está en una etapa de explorar nuevos caminos musicales, más que de perseguir otro pelotazo. El éxito gigantesco de ‘Unholy’ resulta ya tan inalcanzable que casi juega a su favor: liberado de esa expectativa, Smith parece tener vía libre para ir donde quiera.

