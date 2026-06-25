Sam Smith madura gracias al amor en la tierna ‘My Guy’

Cuatro años después de ‘Unholy’, el pelotazo compartido con Kim Petras, Sam Smith regresa a la estética clásica de sus dos primeros discos. Una faceta que nunca llegó a abandonar del todo -ya estaba presente en ‘Gloria‘ (2023)-, aunque entonces convivía con sonidos más pop y contemporáneos.

‘Hazel Eyes’, el quinto trabajo de Smith, se presenta con una balada de tintes country y dream-pop titulada ‘My Guy’, en principio no tan inmediata como ‘Stay with Me’ o ‘Love Me More’, pero que sigue su estela a la vez que propone un sonido diferente, más terrenal y próximo al de artistas como Leon Bridges.

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La melodía y la instrumentación apuestan por la sutileza, construyendo una atmósfera etérea que sirve de marco para una canción dedicada al amor de su vida. La letra alterna momentos de asombro y plenitud emocional («no sabía que este amor podía ser real») con otros de cierto carácter posesivo («puedes soñar que lo tienes todo lo que quieras, pero él es mío»).

Sin embargo, el sentimiento que prevalece es el de una tierna declaración de amor, una celebración de la felicidad encontrada junto a esa persona especial. Por supuesto, la gran voz de Smith vuelve a brillar, aunque esta vez desde la contención.

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El disco, que sale el 21 de agosto, contiene el single ya publicado ‘Love is a Stillness’, así como la versión completa de ‘To Be Free’ y una colaboración con Feist.

1.- Everlasting Love

2.- Hazel Eyes

3.- Moondance (feat. Feist)

4.- My Guy

5.- When He’s Gone

6.- Thief

7.- Love Is A Stillness

8.- Sugar Rush

9.- Oh Mother (feat. The TwoCityChorus)

10.- Constant Companion

11.- Hold On

12.- To Be Free