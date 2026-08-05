Siguiendo con el buen momento profesional que atraviesa tras el lanzamiento de ‘WOR$T GIRL IN AMERICA‘ y su éxito en festivales, Slayyyter lanza un nuevo single que, presumiblemente, inaugura la campaña de su próximo trabajo. Todo apunta a que será un disco hermano del anterior, sustituyendo «girl» por «man» en el título, y que verá la luz próximamente.

El título de ‘Brand New Chanel$’ remite a ‘Beat Up Chanel$’, pero musicalmente va por otro camino. Slayyyter deja atrás la suciedad electroclash de aquel tema para abrazar un sonido pop mucho más nítido y comercial, con ecos del pop y el indie de principios de los 2010. Es fácil pensar tanto en la Katy Perry de ‘Teenage Dream’ como en bandas festivaleras como Two Door Cinema Club o M83, cuyo ‘Reunion’ parece una influencia.

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‘Brand New Chanel$’ tiene además una clara vocación de himno de festival: crece poco a poco hasta desembocar en un estribillo de pura catarsis colectiva. La influencia de Katy Perry se aprecia especialmente en el protagonismo de la guitarra, que impulsa una explosión de pop eufórico.

La letra aborda una ruptura sentimental desde el resentimiento y la desconfianza, con Slayyyter ajustando cuentas con una expareja infiel mientras intenta convencerse de que está mejor sin él.



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