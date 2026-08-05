Un productor de Kanye denuncia impagos por voces con IA

El uso de inteligencia artificial en ‘Vultures 2’ y ‘Bully‘ lleva meses siendo objeto de especulación entre los fans de Kanye West. Una nueva demanda contra Ye pone ahora cifras a esas sospechas: un productor asegura que creó 13 modelos de voz con IA y más de 400 generaciones vocales para el disco, pero que nunca llegó a cobrar por ese trabajo.

Según la demanda, presentada en Los Ángeles y recogida por Rolling Stone, el productor fue llamado apenas dos días antes del lanzamiento de ‘Vultures 2’. En ese breve margen de tiempo habría realizado un intenso trabajo de producción vocal utilizando inteligencia artificial: asegura haber creado 13 modelos de voz con IA, generado más de 400 tomas vocales y aportado material grabado con su propia voz. Afirma que su trabajo terminó apareciendo en cinco canciones del disco.

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El productor sostiene además que siguió colaborando con Ye en ‘Bully’ a partir de octubre de 2024, desarrollando nuevas producciones vocales con IA y participando en la composición de dos temas que acabaron publicándose.

La demanda también asegura que Yeezy reconoció inicialmente sus contribuciones e incluso prometió actualizar los créditos en las plataformas de streaming, además de ofrecerle posteriormente una compra de sus derechos. Sin embargo, el demandante afirma que nunca llegó a cobrar ni recibió el reconocimiento prometido.

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El productor reclama al menos 110.000 dólares por su trabajo en siete canciones publicadas. Es la última demanda contra Ye, cuya carrera reciente ha estado marcada por las polémicas, pero también por el éxito de su gira, que ha pasado recientemente por España.