Kanye West, Ye / BULLY

¿Cuántas veces ha podido liarla Kanye West desde que sacó ‘DONDA’, su último álbum en solitario, hace 5 años? ¿Alguien recuerda su segunda parte? ¿Y cuántas veces ha podido liarla desde que sacó ‘Vultures’ junto a Ty Dolla Sign? ¿Alguien recuerda su segunda parte? Hace tanto tiempo que el que parecía iba a ser el artista más importante del siglo XXI no es noticia por méritos musicales, que una generación de adolescentes de 2026 ya apenas sabrá mencionar alguna de sus canciones. Hace casi 20 años que se publicaron cosas como ‘Flashing Lights’ o ‘Heartless’. El paso del tiempo no perdona a nadie, por muy endiosado que se sepa.

Solo en los últimos 2 años el artista ahora llamado Ye ha seguido lanzando mensajes antisemitas en las redes sociales, tras haber dicho hace 4 que «le encanta Hitler». Ha sido denunciado por acoso sexual y abusos, algo que ha corroborado La Roux. Recientemente ha pedido perdón, asociando su comportamiento a su bipolaridad y a un daño cerebral que sufre tras un accidente de coche. Casualmente a tiempo para este álbum.

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Nadie sabe ya dónde empieza la salud mental y dónde el morro. Ante la duda, lo dejaré en manos de los psiquiatras. Si nos ceñimos a la música, las cosas no han cambiado tanto desde los tiempos de ‘The Life of Pablo‘ (2016) o ‘Ye‘ (2018). Precisamente en 2018 fue que Kanye West se propuso involucrarse en 5 discos propios y ajenos sólo durante aquel año. Si ‘BULLY’ hubiera sido uno de aquellos discos, quizá habría pasado desapercibido.

En este contexto musical de 2026, un año bastante aburrido al menos hasta la llegada de RAYE y de Underscores, y tras un lustro sin álbum de Ye en solitario, ‘BULLY’ logra sonar algo más fresco. Como si viniera a reclamar lo suyo en un mundo de «BRATS» y «Motomamis». Lo pioneros que fueron sus primeros álbumes en los 2000, después ‘My Beautiful Dark Twisted Fantasy’, y sobre todo, ‘Yeezus’. Solo que con algo del carácter religioso que consagró en los álbumes de Sunday Service.

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Es verdad que la renovación en el álbum tiende a cero. Que hay canciones que sobran tanto como ‘CIRCLES’, que el experimento del corrido mexicano junto a Peso Pluma de ‘LAST BREATH’ le sienta como a un santo dos pistolas (he tardado 5 escuchas en darme cuenta de que Kanye estaba cantando en castellano), o que a ‘THIS ONE HERE’ ya solo ha llegado James Blake y encima no le ha gustado.

Yendo al grano y como en sus 2 primeros discos, lo mejor son los samples, tratados con la maestría y la vanguardia desarrollada posteriormente. Hay algunos de canciones muy famosas, como ‘WHITE LINES’ con su dependencia de los Carpenters. ‘Close to You’ es demasiado conocida, está demasiado sobada, incluso recientemente, y lo mejor que puede decirse es que al menos Ye se ha fijado en la deconstrucción realizada por el genio de Stevie Wonder.

‘I CAN’T WAIT’ funciona mucho mejor. La canción en que se basa, ‘You Can’t Hurry Love’ de las Supremes, es igual de famosa que la de los Carpenters, pero su letra y su significado están mucho mejor integrados en ‘BULLY’. Kanye parece incluso estar reflexionando sobre la velocidad a la que podría, quizá, algún día, recuperar el amor del público. «Pero es que el amor no viene fácilmente». «No puedes forzarlo».

Hay muchísimos samples más: ‘Preacher Man’ se construye con la maravillosa ‘To You with Love‘ de The Moments (1971). ‘BEAUTY AND THE BEAST’, con ‘Don’t Have to Shop Around‘ de The Mad Lads (1966). La desconocida ‘Don’t Wonder Why’ de Cissy Houston (15.000 escuchas en Spotify) es la base de ‘WHATEVER WORKS’. ‘SISTERS AND BROTHERS’ apela al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, tirando de la música espiritual de ‘Get Involved’ de Jonah Thompson (2.000 oyentes en Spotify). Lo que quiera que suene en la estupenda ‘PUNCH DRUNK’ que se ha adjudicado tan sólo a sí mismo en los créditos oficiales, la eleva por completo. Y así podríamos seguir.

Casi todas estas canciones funcionan por el sentido de purificación que, paradójicamente, encontramos en un álbum llamado ‘BULLY’. Hay en las letras algo presuntuoso, arrogante y ostentoso, por supuesto mucha pregunta sobre el modo en que «el héroe se transformó en villano» (‘KING’). En ‘MAMA’S FAVORITE’ vuelve a dialogar con su madre fallecida, que termina diciéndole que está «haciendo todo muy bien» (!). Pero sobre todo hay muchas ganas de dejar el pasado atrás. ‘ALL THE LOVE’, por ejemplo, habla de «dejar atrás la tristeza» y de «curar heridas». Aceptemos sus disculpas, no vaya a ser que sean sinceras, aunque solo sea por la música de los 60 y los 70 que nos sigue descubriendo. Si no recogemos guantes como este, puede que el mundo se vaya a pique.