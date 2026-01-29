Anunciado ‘Bully’: la disculpa de Kanye West era promo

Kanye West ha cumplido los peores presagios de sus fans y ha confirmado que su carta de disculpa era la antesala promocional de su próximo disco. No se veía venir.

Solo dos días después de publicar una sentida disculpa en un anuncio pagado en el Wall Street Journal, Ye ha comunicado que su disco ‘Bully’ saldrá el 20 de marzo, confirma Rolling Stone. Su lanzamiento viene acompañado de un acuerdo de distribución con la compañía independiente gamma, por lo que Kanye difícilmente podrá abortarlo si así lo decidiera. Seguramente se estén preparando ediciones físicas del álbum, no solo digitales.

- Publicidad -

En la reciente carta, que parecía escrita por un abogado, Ye pedía perdón a judíos y afroamericanos por los ataques dirigidos contra ambas comunidades durante años en redes sociales y medios de comunicación, y explicaba que su desorden bipolar le había llevado a actuar de forma impulsiva y destructiva.

West negó que la publicación de su carta respondiera a intereses comerciales, el día después de su aparición en el periódico estadounidense. En declaraciones recogidas por Variety, West recordaba que él fue uno de los artistas más exitosos de 2025 en Spotify: «Esto, para mí, como demuestra la carta, no tiene que ver con reactivar mi valor comercial Se debe a que estos sentimientos de arrepentimiento pesaban enormemente en mi corazón y cargaban sobre mi espíritu. Vuelvo a deber una disculpa enorme por todo lo que dije y que hirió especialmente a las comunidades judía y negra. Todo fue demasiado lejos. Observo las ruinas de ese episodio y me doy cuenta de que esa no es la persona que soy»

- Publicidad -

«Como figura pública», señalaba el rapero, «hay muchísimas personas que siguen y escuchan cada una de mis palabras. Es importante que entiendan y comprendan en qué lado de la historia quiero situarme, y ese es el lado del amor y la positividad».

‘Bully’ abordará las polémicas recientes de Ye, según Rolling Stone. Pero cualquier buena intención que pudiera atribuirse a la carta queda anulada en el momento en que esta se revela como una estrategia promocional y un intento de lavado de imagen. Quizá era ingenuo esperar menos.