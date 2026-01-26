Kanye West pide perdón en una carta y dice estar estable

Kanye West ha publicado una carta a toda página en el tablón de anuncios del Wall Street Journal en la que se disculpa por su actitud errática de los últimos tiempos. West ha perdido acuerdos millonarios por sus mensajes antisemitas y declaraciones “pro-Hitler”, aunque las reproducciones de su música en las plataformas de streaming se han mantenido en niveles saludables, sobre todo en Estados Unidos.

Esta no es la primera vez que West se disculpa por sus palabras, pero sí la más “oficial”, ya que la carta aparece incluso firmada por el artista y tiene toda la pinta de haber sido asistida por un abogado.

- Publicidad -

West -que ahora se hace llamar Ye- explica que padece un trastorno bipolar tipo I, desmiente tener autismo y cuenta que, en enero de 2025, cayó en un periodo maníaco de cuatro meses que le provocó “paranoias y comportamientos impulsivos” tan severos que “destruyeron” su vida y le hicieron “por momentos no querer seguir viviendo”. West atribuye su promoción de la esvástica a un estado mental “fracturado”, durante el cual “perdió el contacto con la realidad”.

West sitúa el origen de su trastorno bipolar en un daño neurológico no examinado tras el accidente de coche que sufrió en 2002, el cual habría provocado daños en el lóbulo frontal derecho de su cerebro. Cuenta que las personas que padecen esta enfermedad pueden sentir que ven la realidad con más claridad que los demás, cuando en verdad “están perdiendo el norte por completo”.

- Publicidad -

La carta, titulada “A aquellos a los que he hecho daño”, se dirige específicamente a las personas judías a las que Kanye West ha ofendido, así como a la comunidad afroamericana, a la que dice haber “decepcionado”. West afirma arrepentirse profundamente de sus acciones y asegura haber encontrado estabilidad gracias a un régimen de “medicación, terapia, ejercicio y sobriedad”.

La parte más curiosa de la carta de West es que el rapero reconoce haberse refugiado en foros de Reddit para consolarse. “Leía las historias de la gente y me daba cuenta de que no estaba solo”, escribe el artista. El próximo disco de Kanye, ‘Bully’, filtrado al completo en X, sigue sin fecha de edición.