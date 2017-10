Después de todo, ‘The Life of Pablo’ de Kanye West no fue tan flop

El año pasado no fue definitivamente un buen año para Kanye West. Incluso aunque publicara su séptimo álbum de estudio, ‘The Life of Pablo‘. Fue, es, un disco magnífico desde el punto de vista artístico, pero las numerosas polémicas en torno a él provocaron que ese aspecto quedara en segundo plano: aparte de las varias veces en las que cambió el disco (¡incluso después de ser publicado!), la demanda por fraude al venderlo como una exclusiva de por vida de Tidal que luego llegó al resto de plataformas y, sobre todo, el beef con Taylor Swift que aún hoy prosigue le hicieron sombra. Logró ser top 1 en EEUU, sí, pero con una cantidad de unidades muy lejana a la de lanzamientos previos. Para más inri, la gira mundial que comenzó a desarrollar en su país hubo de ser interrumpida y después cancelada por un agotamiento tal que le hizo ser ingresado en el hospital.

Pero, un año después de aquel incidente, todo parece irle mucho mejor al rapero de Chicago. Mientras trabaja, al menos teóricamente, en el nuevo disco de Pusha T y un proyecto conjunto con Kid Cudi (¿quizá aquel dedicado a la antigua consola TurboGrafx-16?), se le ha visto recuperado y visiblemente más lozano: unas fotos recientes en las que se le ve con un peso mayor al que acostumbra –lo cual ha provocado algunas mofas en Twitter–. Además, parece que espera su tercer hijo con Kim Kardashian (vía vientre de alquiler). Para redondearlo (con perdón), un par de noticias indican que, después de todo, ‘The Life of Pablo’ no fue tan flop como parecía.

La primera es que la Official Chart Company de Reino Unido ha certificado como Disco de Oro a esta última obra de West. Al parecer, ha superado las 100.000 unidades “vendidas” pero, atención, únicamente contabilizándose el streaming, siendo el primer disco en la historia de esa lista en conseguir tal cosa. Pese a entrar en un decepcionante puesto número 30 en su primera semana, ‘The Life of Pablo’ se mantuvo en el Top 100 durante 47 semanas.

La segunda noticia tiene que ver con el plano artístico: según unas declaraciones de Noel Gallagher, el single ‘Fade’ (aquel en cuyo prohibido vídeo veíamos a una exuberante Teyana Taylor sudar a ríos en un gimnasio) ha sido una influencia crucial en su próximo disco, ‘Who Built The Moon?’. Según ha contado el co-líder de Oasis, el psicodélico tema instrumental que abre el álbum, llamado ‘Fort Knox’, está fuertemente inspirado en esa canción. Incluso pensó en enviársela al propio Kanye para que la usara, pero le pareció tan “jodidamente buena” que se la quedó para sí.