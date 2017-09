Noel Gallagher anuncia el electrónico y “sorprendente” ‘Who Built the Moon?’

Este otoño habrá nuevo disco de Noel Gallagher como Noel Gallagher’s High Flying Birds. Será el tercero de su carrera, y se da la circunstancia de que eso significará que tendremos disco nuevo de los dos hermanos Gallagher con un mes y medio de diferencia, pues Liam saca ‘As You Were’ el próximo 6 de octubre y Noel lo hará el 24 de noviembre.

Hoy se dan a conocer los detalles de lo nuevo de Noel Gallagher y hay bastantes sorpresas. El disco ha contado con la colaboración del productor de electrónica David Homes y ha sido él mismo quien ha dado unas reveladoras declaraciones sobre el disco. “La gente se va a sorprender. Creo que a la gente le encanta Noel y está desesperada por que haga un disco realmente grande, uptempo y que sea una bestia. Mucha música de Noel es un medio tiempo y este es divertido”.

Al tiempo que se dan a conocer portada y tracklist, se publica un tráiler que efectivamente revela un giro más experimental para Noel, en sintonía con los Beatles más psicodélicos o con el propio material que el cantante ha entonado para los Chemical Brothers. El NME reproduce unas declaraciones de Noel en las que habla de cómo Holmes le ha obligado a reescribir cosas hasta una octava vez, de cómo se ha inspirado en samples o en cómo ha vuelto a hablar del amor hacia su mujer, como fue el caso del disco anterior. Este será el tracklist del álbum, en el que aparecen como músicos sus colegas Paul Weller y Johnny Marr.

‘Who Built The Moon?’:

1. Fort Knox

2. Holy Mountain (Featuring Paul Weller on organ)

3. Keep On Reaching

4. It’s A Beautiful World

5. She Taught Me How To Fly

6. Be Careful What You Wish For

7. Black & White Sunshine

8. Interlude (Wednesday Part 1)

9. If Love Is The Law (Featuring Johnny Marr on harmonica)

10. The Man Who Built The Moon

11. End Credits (Wednesday Part 2)

Bonus track:

Dead In The Water (Live at RTÉ 2FM Studios, Dublin)

