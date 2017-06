Liam Gallagher no “ha reinventado nada” en su nuevo disco, ‘As You Were’. Eso dice él mismo en la nota de prensa de presentación de este trabajo, cuyo título ha revelado hoy junto a su fecha de lanzamiento, 6 de octubre. “No quería reinventar nada o fliparme haciendo una odisea de space jazz”, han sido sus palabras. “Es un poco John Lennon en la onda ‘Cold Turkey’, un poco los Stones, los clásicos. Pero hecho a mi manera”. Esta es su portada, toda una sentencia.

Lo que no se conoce aún es la secuencia de ‘As You Were’, por lo que no sabemos qué temas de los que está tocando en vivo desde hace unas semanas -junto a hits de Oasis como ‘Rock’N’Roll Star’ o ‘Live Forever’- llegarán a su disco y cuáles no. Liam Gallagher, que actúa el próximo mes en el FIB y luego en Dcode, ha tocado temas llamados ‘Bold’, ‘Paper Crown’, ‘All I Need’, ‘I Get By’, ‘You Better Run’ o ‘Universal Gleam’.

Lo seguro es que el single ‘Wall of Glass’ estará incluido en ‘As You Were’. Ha sido número 21 en Reino Unido, lo cual está muy bien para una canción de rock, aunque en su cuarta semana acaba de abandonar el top 40, bajando al nº52.