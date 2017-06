‘Wall of Glass’ de Liam Gallagher: ¿una apuesta segura o un rutinario 5º single de Oasis?

Parte de la redacción evalúa lo nuevo de Liam Gallagher.

“No sé si resulta muy arriesgado decir que Greg Kurstin ha llevado a Oasis más al pop. El co-autor de ‘Wall of Glass’, single adelanto del primer álbum de Liam Gallagher en solitario, también es responsable de, por ejemplo, ‘Hello’ de Adele y no ha dudado en echar mano de los tics de Noel a la hora de componer para su hermano. Liam no es tonto y no ha tenido el menor reparo en admitir que es incapaz de escribir grandes canciones -todavía duran las risas de cuando ‘Little James’ asomaba la cabeza en ‘Standing on the Shoulder of Giants’- y ha optado por una apuesta segura. Infalible diría yo si tenemos en cuenta que para tapar el pestuzo a ‘Supersonic’ que tiene ‘Wall of Glass’, han decidido poner un ambientador de pino-pop que hace que todavía sea mucho más adecuado para conseguir un par de números 1 en las listas. De momento no lo ha conseguido pero no será porque no sea una canción irresistible”. Nicolás del Moral.

“Puedo reconocer el encanto de la melodía del pre-estribillo de ‘Wall of Glass’, quizá a base de su repetición machacona, como si Liam fuera totalmente consciente de que es lo mejor que tiene. Porque, al margen de eso, hay poco, muy poco más: el coro gospel, el riff de armónica… Lo que sí tiene, y muchísimas, es ganas de sonar a Oasis, desesperadamente. Pero, ay, amigo… Por más que te duela reconocerlo, sin Noel sabes que no será posible, porque no tienes ni su talento compositivo ni ese halo genuino. Así que, nada, toca morderse la lengua y aprovechar la próxima cena navideña para tender puentes… o nada”. Raúl Guillén

“Oasis siempre fueron, y pese a su apego a los Beatles, uno de los grupos de sonido más americano de lo que se llamó Brit Pop. Quizá por ese sonido americano que tanto gustaba también a los Stones (Beady Eye tenían una canción que se llamaba así, ‘Beatles and Stones’), fueron los que más vendieron de todos los British en Estados Unidos. Ese regusto se ha desarrollado en los discos en solitario de Noel Gallagher, y ahora lo encontramos en este single de Liam, que incluye unos arreglos un tanto blues y unos coros bastante góspel. Poco más interesante se puede decir de este ‘Wall of Glass’ que se ha medio viralizado en Spotify suponemos que por ese pequeño, casi minúsculo, acierto al arranque de su estribillo (la melodía vocal en “And I don’t mean to be unkind / But I see what’s in your mind”). ¿Lo habrá aportado Greg Kurstin? ¿Y eso ha sido todo? Buen quinto single de un disco de Oasis, lo mismo que ‘The Roller’ o ‘Flick of the Finger’ de Beady Eye”. Sebas E. Alonso.