Muse / The Wow! Signal

Hay nuevo disco de Muse. Eso significa que tenemos nuevas escaladas al cielo y descensos al infierno, teorías de la conspiración tipo «todos somos marionetas en la sociedad actual», historias extraterrestres, versos en latín, preguntas sobre hexágonos, solos de guitarra, también de órgano, una guitarra de ocho cuerdas y alguna que otra historia de divorcio.

Su 10º álbum de estudio se interesa particularmente por la vida en el universo más allá de la Tierra, justificando su título en la primera pista. ‘The Dark Forest’ es una referencia a la «hipótesis del bosque oscuro» popularizada en la novela de Liu Cixin, según la cual no se ha encontrado rastro de vida alienígena porque las distintas civilizaciones se ignoran para no destruirse mutuamente. ‘The Wow! Signal’, que referencia una señal detectada por la Universidad de Ohio en 1977, es, según Matt Bellamy, la señal que podría ser enviada «por nuestros vecinos en el cosmos» y que no sabemos si implicaría «miseria y destrucción» o «paz y esperanza».

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El álbum no sigue luego exactamente este concepto, lo cual se agradece porque 10 temas como ese ‘The Dark Forest’, el mismo que tiene un verso en latín, podría haber sido duro. Proliferan las guitarras viajeras y estridentes, hay cierto aire cinematográfico, en concreto de Western, incluso de algún tipo de folclore, en una de esas grabaciones impredecibles que siempre han caracterizado a Muse.

En su línea podríamos hablar del carácter aventurero de ‘The Sickness In You & I’: sus 30 últimos segundos no son los que esperas cuando el tema había comenzado en plan rock. Y sobre todo hay que destacar una canción de supervivencia llamada ‘Be With You‘ que comienza con un órgano, después se convierte en un electro soterrado y finalmente se expande extática como un paisaje de M83. Es la mejor composición de Muse en al menos una década.

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El juego entre sintetizadores y guitarras, que también define el single principal ‘Unravelling’, lleva a Muse a mostrarse más juguetones que nunca en ‘Nightshift Superstar’. Para rebajar la intensidad de temas que se llaman cosas como ‘Hexagons’ o ‘Cryogen’, este último construido en homenaje a sus inicios, el grupo británico se empapa del «French Touch» de Daft Punk y Justice -incluso hablan de ABBA- en una canción hedonista «sobre bailar libre» en la que insisten, eso sí, que han tocado todos los bajos, guitarras y baterías, «de verdad».

Lejos de su comienzo marciano, ‘The Wow! Signal’ se cierra con un par de temas que no han estado entre los singles de presentación, pero que pueden agradar especialmente a sus seguidores. En primer lugar, llevan a cabo una colaboración con Ellie Goulding llamada ‘Hush’ que tenía que suceder tarde o temprano tras haberse profesado admiración mutua. Goulding grababa casualmente en el estudio de al lado de Muse y su voz encajó en esta canción que sintoniza con su vertiente más de cantautora oscura. Y ‘Space Debris’ es el tema que Matt Bellamy dedica a su ex exposa Elle Evans, y que ya ha comentado que se ve incapaz de interpretar durante su gira. No tiene la garra de ‘Unintended’, pero sí su concisión. Como en el resto del álbum, Muse vuelven a hacer bien de Muse, tras unos años de capa caída.