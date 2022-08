«Estamos a las puertas de la muerte / de otra guerra mundial / he visto en el futuro terremotos e incendios forestales / una vida en crisis / un virus mutante / tsunamis de odio que van a ahogarnos a todos». Con estas palabras se cierra ‘Will of the People’, el nuevo disco de Muse. El grupo de Matt Bellamy siempre ha sido dado a este tipo de letras apocalípticas. La épica y la catástrofe forman parte de su encanto. El problema es que ‘We Are Fucking Fucked’ no es una canción especialmente buena, y el resto del disco no es muchísimo mejor.

Si, en discos previos, pareció que Muse jugaba a ser Muse, a veces hasta la autoparodia, en ‘Will of the People’ el grupo emprende esta misión de manera explícita. ‘Will of the People’ nace después de que Warner, su sello, solicitara a la banda la creación de un recopilatorio de éxitos. Su respuesta ha sido componer un álbum de «grandes éxitos… pero con canciones nuevas». Irónicamente, cuesta imaginar que alguna de estas canciones hubiera supuesto a Muse un «gran éxito» de verdad.

Ahí está, por ejemplo, la débil aceptación popular de ‘Won’t Stand Down‘. Ausente de sus 10 temas más escuchados en Spotify, es uno de los singles más jevis jamás publicados por Muse, pero la gente parece haberse olvidado ya de él. El mismo destino parece haber sufrido ‘Will of the People‘, un primer single demasiado parecido a ‘Beautiful People’ de Marilyn Manson como para que, al escucharlo, apetezca escuchar otra cosa que no sea el single de su gran obra maestra ‘Antichrist Superstar‘.

Hay momentos simpáticos en ‘Will of the People’, como los sintes new wave de ‘Compliance’ o la atmósfera a lo Vangelis de ‘Verona’, pero también otros más sonrojantes, entre los cuales destaca muy claramente el pastiche de Queen de ‘Liberation’. Se desmarca para bien ‘You Make Me Feel Like It’s Halloween’ con sus sintes ochenteros, pero la sensación general que deja ‘Will of the People’ es que a Muse le basta con repetir la fórmula de siempre. Y, ahora, encima, tiene excusa.

Poco reseñables vuelven a ser las letras de ‘Will of the People’, por otro lado. Si eres de esos a los que los ojos le dan vueltas en órbita con las llamadas a la revolución de ‘Will of the People’, si te pone el populismo zafio de ‘Won’t Stand Down’, si pretendes asaltar el Capitolio en algún momento inspirado por ‘Liberation’, si crees que todos los políticos son malos y corruptos y probablemente lees teorías conspiranoicas, como transmite ‘Compliance’, este disco es para ti. Si no, desde luego Muse no te va a convencer de que compres su disco. No a estas alturas.

Cada crítica de Muse se repite lo mismo que sus discos, pero ‘Will of the People’ busca precisamente eso, tanto que la balada ‘Ghosts (How Can I Move On?)’, una de las pocas canciones del álbum dedicadas a un (des)amor, utiliza la misma progresión de acordes de ‘Starlight’. ¿El disco es poco imaginativo? Sí, tanto como el chute de adrenalina fallido de ‘Euphoria’ o el giro arábigo de ‘Kill or Be Killed’. Te gustará si te gusta Muse, y si no esperas nada de Muse, también.