‘Won’t Stand Down’ de Muse: ¿un temazo o un retroceso?

Parte de la redacción evalúa ‘Won’t Stand Down’, el nuevo single de Muse.

«Después del viraje en sus dos últimos discos, ‘Drones‘ y ‘Simulation Theory‘ (aunque era algo que ya estaba presente en ‘The 2nd Law’), Muse vuelven al rock por todo lo alto con un lead single como éste. Con una temática de empoderamiento, de contraataque y de crecerse frente a abusones varios, hacía tiempo que la banda de Matt Bellamy no sonaba tan metalera. Contundencia de sus guitarras, y especialmente acertada en la batería, ‘Won’t stand down’ viene acompañada también de un videoclip a la altura y, aunque no es un ‘Uprising’, huele a temazo que tendrá un hueco destacado en su siguiente gira, y desde luego nos recuerda que los Muse de por entonces siguen aquí. Muchas ganas de escuchar este nuevo disco (y hacía más de una década que no decíamos esto con sus adelantos)». Pablo Tocino

Siempre se puede contar en Muse para entregar temas de rock empoderados que te hacen sentir como un auténtico héroe. Con un título como ‘Won’t Stand Down’, el nuevo single de los de Matt Bellamy debería conseguir eso mismo, pues además lo que el cantante no piensa tolerar más es el «gaslighting» de su ex pareja, a la que acusa de «mentir vicariamente». Los guitarrazos de ‘Won’t Stand Down’ suponen además la canción más decididamente rockera de Muse en años, pero más que un retorno a su sonido inicial, transmite un retroceso hacia una estética que se me antoja añeja

y poco inspirada. Es como si Muse se hubieran conformado con hacer una canción que supuestamente suene a ellos, sin más. Puede que sus últimos pasos fueran polémicos, pero al menos eran más interesantes». Jordi Bardají

