Muse sacan su próximo disco el 26 de agosto, mucho después de que lo presenten en Mallorca Live Festival este mismo mes, el que viene en Mad Cool y después en Andalucia Big Festival. Eso sí, ya puedes oír casi un tercio de él: a lo largo del año el grupo ha publicado ‘Won’t Stand Down’ y luego ‘Compliance’ y ahora es el turno del corte titular ‘Will of the People’.

La canción titular abre también ‘Will of the People’ y estas palabras son igualmente lo primero que escuchamos en esta canción de corte apocalíptico con la marca de la casa. La canción habla sobre las libertades, sobre “liberar a nuestros hijos y desencerrar a nuestras hijas”. Es una llamada a la revolución tan clara como obvia, con frases como “necesitamos una transformación, una que todos podamos ver / Necesitamos una revolución para poder ser libres”.

Además, desde su cuenta de Twitter, Muse presentan la canción, con cierta sorna, de esta manera: «es una historia ficticia ambientada en un metaverso ficticio en un planeta ficticio gobernado por un estado autoritario ficticio dirigido por un algoritmo ficticio manifestado por un centro de datos ficticio que dirige un banco ficticio que imprime una moneda ficticia que controla una población ficticia que ocupa una ciudad ficticia que contiene un apartamento ficticio donde un hombre ficticio se despertó un día y pensó «al diablo con esto»”.

Su vídeo insiste en la llamada a la acción para derribar a dictadores y gente que se le parece mucho, justificando claramente lo que es la portada del álbum. La estética recuerda a ‘Blade Runner’, a ‘2046’ y a todas las obras post-Orwell, junto a alguna fantasía vinculable a ‘El coche fantástico’ o a ‘Black Mirror’.

Eso sí, parecen haberse complicado demasiado en este nuevo concepto, además demasiado visto en su discografía, cuando el temor de sus fans, a juzgar por el teaser, es que ‘Will of the Future’ se pareciera demasiado a ‘Beautiful People’, uno de los mayores hitos comerciales de Marilyn Manson.

La canción se le parece desde el segundo 1, que además será el segundo 1 del álbum, por lo que hay quien incluso ha buscado a Marilyn Manson y Twiggy Ramirez entre los créditos del tema en Spotify. No está ninguno de los dos: solo figura Matt Bellamy. El tiempo dirá si esto es bueno o malo. Añadir a Marilyn Manson en su peor momento de popularidad tras las acusaciones de abusos no se habría entendido. Pero quizá este aproveche precisamente para jugar sus cartas. Bellamy podrá argumentar que la deriva de la canción es distinta. ‘Will of the People’ es más glam y no prescinde del falsete: en muchos sentidos es una canción muy Muse. En otros, hay quien intuirá aquí más que nada al revival de Måneskin.



So I'm listening to the new Muse song, isn't it just Marilyn Manson's Beautiful People with added Musey riffs and vocals? — Chelsey Dykes (@Darth_Chel) June 1, 2022

If Marilyn Manson & Twiggy Ramirez haven't got songwriting credits on this there must be a good chance Muse are going to find themselves in court. https://t.co/EV8dJshtpZ — Dave Robinson (@skybluedave74) June 1, 2022

That new Muse track is an intentional rip off of Marilyn Manson, right? I'm absolutely all for it but come on… — John Watts (@JA_Watts) June 1, 2022