Måneskin ya son el mayor fenómeno de Eurovisión desde ABBA

El éxito de los ganadores de Eurovisión, Måneskin, continúa manifestándose en las listas, absolutamente imparable. No se recuerda nada similar en años recientes, y la alarma eurofán ha saltado esta semana cuando la Official Charts Company de Reino Unido, un país de lo más arisco para los artistas internacionales, y más aún para los no anglosajones, ha tuiteado lo siguiente: “Måneskin tienen DOS singles en el top 10 de Reino Unido esta semana. Ni siquiera los campeones de Eurovisión ABBA han logrado eso antes”.

Los italianos van a tener que mantener su éxito durante muchas décadas para transformarse en uno de los grupos más vendedores de todos los tiempos como lograron ABBA tras ganar Eurovisión. Honestamente, es imposible que lo consigan. Pero no por eso se puede hacer de menos el éxito de los italianos. La clave es la siguiente: la canción ganadora de Eurovisión, ‘ZITTI E BUONI’, ha sido muy bien acogida de manera internacional, pero lejos de quedarse ahí, el público ha corrido a abrazar otros temas de su repertorio. En concreto ‘I WANNA BE YOUR SLAVE’, un single extraído del mismo disco de este año, ‘Teatro d’ira – Vol. I’, está a punto de hacer el “sorpasso” en streamings totales a la mismísima ‘ZITTI E BUONI’, y además otra canción de su debut de 2017, una versión de ‘Beggin’’ de The Four Seasons de 1967, ha triunfado primero de manera espontánea, gracias al boca oreja; y además ahora ha sido añadida a la todopoderosa lista de Spotify “Today’s Top Hits’, la playlist más influyente de todo el mundo con casi 29 millones de suscritos.

- Publicidad -

La situación es realmente excepcional pues plantea un escenario nunca visto en tiempos recientes. Muy fácilmente ‘I WANNA BE YOUR SLAVE’ y ‘Beggin’’ van a consolidarse como clásicos del rock por encima de la propia ganadora de Eurovisión, y esto no había sucedido a otros ganadores del concurso, ni a aquellos que resultaron ganadores de honor en las listas de éxito. Dejando de lado la victoria de Céline Dion, por Suiza, cuando ya era alguien en los países francófonos, por su surrealismo puro y porque no fue un punto de inflexión tan marcado en la carrera de la canadiense; Lordi lograron realizar sus giras de éxito internacionales pero nunca igualaron ni de lejos el éxito de ‘Hard Rock Hallelujah’. Loreen sonó mucho, pero ‘Euphoria’ sigue siendo por mucho su mayor hit. Lo mismo para ganadores de honor como Eleni Foureira o Mahmood, que quedaron segundos: nada que haga sombra ni remotamente a ‘Fuego’ o ‘Soldi’ en las plataformas de streaming. Por el contrario, hasta 3 temas de Måneskin ya rondan los 100 millones de reproducciones en Spotify, y esto solo acaba de empezar.

La fidelidad del público del rock, y lo necesitado que estaba el mercado de una banda de estas características parece fundamental para comprender el fenómeno que se está viviendo. Milán y Roma continúan siendo las ciudades que más escuchan la música de Måneskin, pero las siguientes ciudades interesadas son tan improbables como Ámsterdam, Oslo y Londres. ¡Londres! ¿No había otros sucedáneos de Arctic Monkeys en la capital británica? 425.000 oyentes de esta ciudad han escuchado este último mes a Måneskin en esta ciudad y sí, ya hace más de 30 días que terminó el Festival de Eurovisión. Con 2 singles del grupo italiano en el top 10 de lo más reproducido del país, y sin que Radio One esté apoyando ninguno de ellos (cuando se pone, la cadena de la BBC es tan cercana a la calle como Los 40 Principales), la popularidad de Måneskin es creciente. También en España, país en el que se mantienen en el top 20 de álbumes, y en el que ya actuaron en 2018 (O Son do Camiño) y 2019 (Razzmatazz 2, Sala Cool Stage en Madrid), con el paraguas de la promotora Doctor Music.

- Publicidad -

Y es que además de conquistar al público casual de Eurovisión que prefiere la formación clásica de guitarra eléctrica, bajo y batería, Måneskin conectan con la generación Z que desconoce todo tipo de prejuicios. De un lado está el carisma de Damiano David, que nació el mismo día que Elvis Presley y David Bowie (8 de enero). Por supuesto citan entre sus influencias a Arctic Monkeys, Red Hot Chili Peppers y Led Zepellin. Pero no se andan con tonterías y también se saben seguidores de Bruno Mars y de Harry Styles, a quien han versionado. Un grupo que surgió en el instituto donde la bajista -medio danesa, de ahí el nombre de la banda- y el guitarrista se conocieron, y que se dedicó a tocar en las calles para popularizarse (el ideal rock romántico) pero que no dudó en utilizar el Factor X italiano para darse a conocer (los nuevos tiempos).