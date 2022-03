Muse prepara nuevo álbum inspirado en las catástrofes del mundo actual y lanza su segundo single ‘Compliance’

El arte siempre ha estado en sintonía con la realidad que lo rodea, y desde él se ha podido conocer el mundo en el que se creó. Hoy en día vivimos en una realidad completamente extraordinaria, a unos niveles que es prácticamente imposible que no se refleje en el arte de estos tiempos. La banda británica de rock Muse es una de las que no ha podido evitar dejarse influir por lo que ocurre en el mundo, y vuelve este año con un nuevo álbum de estudio inspirado en la creciente incertidumbre e inestabilidad del mundo. ‘Will of the People’ verá la luz el 26 de agosto, y hoy han lanzado el segundo single del disco, ‘Compliance’.

En un comunicado, Muse describe su nuevo álbum de la siguiente manera: “Una pandemia, nueva guerra en Europa, protestas y disturbios masivos, un intento de sublevación, la democracia occidental vacilando, el creciente autoritarismo, incendios forestales y desastres naturales y la desestabilización del orden mundial forman parte de ‘Will of the People’. Ha sido una época preocupante y aterradora para todos nosotros al ver que el imperio occidental y la madre naturaleza, que nos han acunado durante tanto tiempo, están realmente amenazados. Este álbum es un viaje personal por todos esos miedos y la preparación para lo que queda por venir”.

- Publicidad -

‘Compliance’ (Conformidad) es el segundo single del álbum después de que lanzaran ‘Won’t Stand Down‘ hace dos meses. En la nueva canción la banda expone la preocupación que les produce imaginar hacia dónde se dirige la humanidad vistos los acontecimientos. “Solo necesitamos tu conformidad, ya no sentirás dolor” dice el estribillo como si nos hablara el gran hermano de Un Mundo Feliz, mientras que en el videoclip la gente ni se inmuta ante una catástrofe de la que son testigos, con referencias a ‘Matrix’, la película ‘A Ciegas’ que protagoniza Sandra Bullock, e incluso a ‘V de Vendetta’.

Will of the People:

01 Will of the People

02 Compliance

03 Liberation

04 Won’t Stand Down

05 Ghosts (How Can I Move On)

06 You Make Me Feel Like It’s Halloween

07 Kill or Be Killed

08 Verona

09 Euphoria

10 We Are Fucking Fucked



- Publicidad -