‘Be With You’ es otro «más es más» de Muse, que presentan disco

Muse han presentado formalmente el título y fecha de su próximo disco, que será el décimo en su discografía. Este se titula ‘The Wow! Signal’ y estará disponible el próximo 26 de junio. Después de ‘Unravelling’, que mezclaba electrónica con guitarras metaleras, el grupo británico también ha presentado el que sería el lead single de esta nueva era. ‘Be With You’ es un «más es más» en toda regla, pero no llena todos los huecos.

La épica por la épica. Muse no ha sido la banda más inspirada de los últimos años, especialmente después del fiasco de ‘Will of the People’. En su próximo proyecto, el grupo de Matt Bellamy también se enfrentará a un ambicioso concepto, describiendo el LP en un comunicado de prensa como «una mezcla de misterio cósmico, esperanza existencial y la emocionante posibilidad de contacto con algo mucho más grande que nosotros».

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Los dos singles de ‘The Wow! Signal’ son tan ambiciosos como esta descripción promocional. Sobre todo ‘Be With You’, que comienza con un enorme órgano de iglesias y con Bellamy cantando sobre su luz siendo «absorbida» y la búsqueda de un «poder superior». La percusión se rinde a la electrónica, y no es hasta el último tercio del tema que escuchamos las guitarras. La estructura del tema, hasta el final, recuerda a los mayores himnos de U2, pero sin el mismo impacto emocional.

La mayor culpa de esto lo tienen las letras. «No me doblegaré al universo / Puedo romper su maldición / Y construir una sinfonía», canta Bellamy justo antes del estribillo, tan clásico como genérico. «Deseo caer en el sol / No puede ser con cualquiera / Tiene que ser contigo», suelta justo antes del solo final. Este desemboca en una explosión de bajos, sintetizadores y guitarras que, eso sí, será la delicia de todos los festivales.

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Tracklist:

The Dark Forest

Nightshift Superstar

Shimmering Scars

Cryogen

Be With You

Hexagons

The Sickness In You & I

Unravelling

Hush

Space Debris

- Publicidad - ¿Qué te ha parecido 'Be With You'? Demasiado épico porque sí, next

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