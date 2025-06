Muse hacen bien de sí mismos en la épica ‘Unravelling’

¿Echabas de menos a Muse? Uno de los grupos de rock más exitosos de la historia está de vuelta, tres años después del lanzamiento de su último disco, el decepcionante ‘Will of the People‘ (2022). ‘Unravelling’, el primer adelanto de su décimo álbum, no habla de política, sino de amor. O de desamor, mejor dicho.

La esperanza de lo que pudo ser, pero ya nunca será, marca el camino de ‘Unravelling’. En la letra, el cantante Matt Bellamy describe un «guion no iluminado», en alusión a una historia que nunca empezó, y compara su amor con un «himno sin trono ni Dios». Bellamy es un «insecto atrapado en ámbar»; su despertar le hace darse cuenta de que el «cielo es una mentira».

La tragedia romántica de ‘Unravelling’ elige una forma híbrida que mezcla sintetizadores de banda sonora de ciencia ficción y guitarras de heavy metal. La canción atrapa desde la melódica primera estrofa, después el estribillo jevi sacude al oyente por los aires, y ambos sonidos se unen progresivamente en la canción, hasta dar paso al épico solo de guitarra final.

No solo la voz de Bellamy, que sigue alargando las sílabas hasta el infinito, sobre todo en el estribillo, sino también las percusiones de Dom Howard y, sobre todo, el bajo de Chris Wolstenholme, construyen un atractivo primer single de Muse que mezcla hábilmente dos de sus facetas, la pop y la metalera. No es ninguna revolución en su carrera, pero, como canción de Muse, funciona.

