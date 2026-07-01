Muere Manuel Arjona, original de Locomía, a los 58 años

Manuel Arjona, miembro original de Locomía, ha fallecido esté miércoles a los 58 años por causas desconocidas. Así lo han confirmado fuentes próximas al artista, según recoge El País.

El medio español informa de que el artista «estuvo pintando» durante el día, pero al acostarse «ya no se levantó». Es el cuarto componente de Locomía que fallece: en el verano de 2018 tanto Santos Blanco como Frank Romero murieron a la edad de 46 años, mientras que Frances Picas falleció en noviembre de 2023 con 53 años.

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Arjona venía de un pueblo pequeño de Cataluña, Viladecans, cuando llegó a Ibiza a mediados de los 80. En esta primera etapa del grupo, que cosechó éxitos como ‘Samba’, ‘Locomía’ o ‘Rumba’, los compañeros de Arjona eran Gard Passchier y los hermanos Luis y Xavier Font.

La formación original de Locomía se separó en 1992, pero Arjona volvió a reencontrarse con Xavier Font en 2007 para realizar una gira internacional. En 2011, ambos realizaron un casting para crear una nueva formación del grupo, al cual se acabaron uniendo Ricky Arenas, Ferry Frías y Félix Montás.