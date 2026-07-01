Cuando Amaia le dijo a Candela Peña que se estaba «cagando»

Se ha vuelto a demostrar que la naturalidad de Amaia no tiene límites. Candela Peña ha interrumpido su sección en La Revuelta para contar la breve y divertida interacción que tuvo con la cantante en una entrega de premios de moda.

Mientras Peña y Broncano están conversando, el presentador menciona el nombre de Amaia y la humorista inmediatamente declara que es «la presidenta de su club de fans: «Ya lo era, pero el otro día tuve un encuentro con ella precioso en su sitio muy de modelos, porque a ella le daban un premio», ha contado Peña. El evento al que se refiere bien podría ser los Style Awards de la revista ELLE, en los que Amaia recibió el premio Music Talent, pero no lo especifican.

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Candela cuenta cómo vio a Amaia en la fiesta y se declaró fan: «Felicidades, me gustas muchísimo», le dijo a la cantante. Entonces, esta se mostró sorprendida mientras la humorista continuaba demostrando su devoción: «Sí, me encanta, me iría detrás del camión con tu cara», asegura. Segurísimo que no se esperaba la respuesta de Amaia: «Discúlpame… Me voy, que me estoy cagando».

Naturalmente, la colaboradora de La Revuelta pensaba que era un chiste, pero al preguntarle si se estaba «haciendo caca» de verdad, Amaia dejó claro que no era una broma: «Sí sí, es que me tengo que ir», asegura Peña. La humorista despidió la anécdota como ella sabe: «Me habría ido a cagar con ella».

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Amaia será cabeza de cartel del festival Río Babel este fin de semana, en el que realizará su único concierto en Madrid en 2026. Todavía hay entradas disponibles en la web oficial del evento.