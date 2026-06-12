Río Babel 2026: horarios de Katy Perry, Amaia…

Río Babel ha dado a conocer los horarios de su próxima edición, que volverá a celebrarse en el Auditorio Miguel Río de Rivas-Vaciamadrid durante los días 3, 4 y 5 de julio. Es otro año libre de grandes solapes. Además, se confirma la nueva incorporación de Orestes Gómez a la programación del domingo.

Bandalos Chinos inaugurarán la jornada del viernes 3 comenzando a las 18:20h. Iseo & Dodosound continuarán la fiesta a las 19:20, coincidiendo de forma parcial con Machaka (19:55h), mientras que Chambao celebrarán su 25 aniversario a las 20:25h. El único concierto de Amaia en Madrid de 2026 se celebrará a las 21.40h, La M.O.D.A. tomarán el relevo a las 23h, La Pegatina a las 00:35h y Ultraligera despedirán el día a la 1:50h. Juventude y Louta, en el escenario Ambar, estarán a las 22:20h y 00:00h, respectivamente.

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El sábado 4 de julio incluirá las actuaciones de Oslo Ovnies (18:15h), Irepelusa (19:20h), Molotov (20:25h) y Chiquita Movida (22h), hasta la salida de los cabezas de cartel The Offspring, que saldrán al escenario a las 23:15h. Caramelos de Cianuro (00:50h) y Son Rompe Pera (02:05h) despedirán la jornada más rockera de Río Babel. Eskorzo (19:55h), Ilan Amores (21:25h) y Alan Sutton y las criaturitas de la ansiedad (00:25h) completan el día.

Por último, el domingo 5 de julio será el momento del esperadísimo concierto de Katy Perry, que estará en el escenario Johnnie Walker a las 22:25h, para una hora y media de show. Previamente, Tú Peleas Como Una Vaca (19:10h), Yami Safdie (20h) y Bomba Estéreo (21:05) ya habrán llevado a cabo su espectáculo. Despues de Perry, fiesta de despedida a cargo de La Casa Azul, justo a medianoche. Orestes Gómez (18:20h) y Yadam (20:30) tampoco se lo perderán.

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El Auditorio Miguel Ríos de Rivas-Vaciamadrid contará con fácil acceso en transporte público gracias a la conexión con la estación de metro Rivas Futura (Línea 9, Zona B1) y diferentes líneas de autobús. También habrá servicio de taxi y VTC durante todo el evento.

Para quienes acudan en vehículo privado, el festival dispondrá de parkings gratuitos con plazas asignadas por orden de llegada y espacios reservados para personas con movilidad reducida. Asimismo, Río Babel pondrá a disposición del público un servicio de lanzaderas de regreso hasta la Estación Puerta de Atocha-Almudena Grandes al finalizar los conciertos.