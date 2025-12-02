El único concierto de Amaia en Madrid de 2026 será en Río Babel

Río Babel acaba de anunciar un nuevo y potente avance del cartel de su próxima edición. Después de las confirmaciones de Katy Perry, La Casa Azul y Bomba Estéreo, el festival madrileño anuncia que el único concierto de Amaia en Madrid el próximo año tendrá lugar en su recinto. Río Babel 2026 se celebrará los días 3, 4 y 5 de julio en el Auditorio Miguel Ríos de Rivas-Vaciamadrid. JENESAISPOP es medio oficial del evento.

Entre los nuevos artistas que se suman al cartel de Río Babel también están The Offspring, Molotov, La M.O.D.A., Caramelos de Cianuro, Chambao, Iseo y Dodosound, Louta, Yami Safdie, Chiquita Movida, Alan Sutton, Ilan Amores, Son Rompe Pera, Yadam, Machaka y Tú Peleas Como Una Vaca.

Este no será el último avance de confirmaciones, pero sí deja claro la gran variedad de la próxima edición de Río Babel, como lo de Molotov y Amaia en el mismo cartel. El cartel por días también está disponible, y en cada jornada sí que se agruparán a los grupos que comparten un estilo similar.