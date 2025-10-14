Katy Perry, en Río Babel el domingo post-Orgullo

Katy Perry, a punto de visitarnos de gira con las entradas agotadas, anuncia más fechas en nuestro país. De manera sorprendente, será el gran reclamo del madrileño Río Babel el próximo mes de julio. JENESAISPOP volverá a ser medio oficial de este evento, como veis en cartelería.

El Festival Río Babel confirma hoy que celebrará su 9ª edición los días 3, 4 y 5 de julio de 2026 en el Auditorio Miguel Ríos de Rivas-Vaciamadrid, como el año pasado. Tras haber establecido puentes entre América y España en ediciones que han contado con cabezas de cartel históricos como Bad Bunny, C. Tangana o este año Estopa, esta vez se celebrará la música de baile. La nota de prensa sigue abogando por «la diversidad» y el «punto de encuentro entre culturas, sonidos y generaciones».

Será el domingo 5 de julio cuando Katy Perry actúe en Río Babel. Además, se informa de que Bomba Estéreo y La Casa Azul actuarán el mismo día. El público podrá apuntarse a la preventa a partir de mañana 15 de octubre a las 12:00 horas.

La preventa oficial comenzará el martes 21 de octubre a las 12:00, mientras que la venta general se abrirá el miércoles 22 de octubre a través de festivalriobabel.com.

Por otro lado, Río Babel recuerda la accesibilidad al recinto de Rivas en transporte público a través de la parada de metro Rivas Futura (Línea 9, Zona B1), varias líneas de autobuses que conectan la capital con Rivas-Vaciamadrid, y también en taxi o VTC, disponibles durante todo el evento. Para quienes acudan en vehículo privado, habrá parkings gratuitos con plazas asignadas por orden de llegada y espacios reservados para personas con movilidad reducida (PMR).

También habrá un servicio de lanzaderas de vuelta que conectará directamente el recinto con la Estación Puerta de Atocha–Almudena Grandes al finalizar los conciertos.