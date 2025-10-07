Amaia anuncia 6 arenas en 2026, incluido «fin de gira»

Amaia ha anunciado la realización de 6 conciertos en 6 arenas españoles, a través de un divertido vídeo en Instagram. El video está protagonizado por el famoso camión que transporta los materiales de la gira ‘Si abro los ojos no es real‘. Son las personas atascadas tras el camión quienes van revelando cuáles serán 6 fechas.

Destaca el concierto planeado para Barcelona el 20 de diciembre de 2026, que lleva el cartel adjunto «fin de gira».

Según se ve al final del vídeo, estas serán las 6 fechas. Suponemos que en breve se darán más detalles sobre cuándo saldrán a la venta las entradas para estos conciertos. Seguiremos informando:

03/01/2026 Navarra Arena, Pamplona

31/01/2026 Coliseum, Coruña

06/02/2026 Cartuja Center, Sevilla

03/05/2026 Bizkaia Arena – Bec!, Bilbao

31/05/2026 Roig Arena, Valencia

20/12/2026 Palau Sant Jordi, Barcelona