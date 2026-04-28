Amaia, Katy Perry y otros 8 artistas muy esperados en Río Babel 2026

La programación siempre «multicultural» de Río Babel reunirá a decenas de miles de personas entre el viernes 3 de julio y el domingo 5 de julio en el Auditorio Miguel Ríos de Rivas-Vaciamadrid, en Madrid (llega el Metro y habrá lanzaderas). JENESAISPOP, como medio oficial del evento, un año más, recomienda no perderse especialmente estas 10 actuaciones.

Katy Perry (5 de julio)

La capacidad de Katy Perry por llenar y contentar arenas está en su mejor momento. Lo acabamos de comprobar con sus llenazos en Madrid y Barcelona. Los virales que han reunido álbumes como ‘One of the Boys’, ‘Teenage Dream’ y ‘Prism’ no te los terminas: el último tema que ha tenido que ser reeditado en un EP especial es ‘The One That Got Away’.



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Amaia (3 de julio)

Su «Tiny Desk», cerca de 1 millón de streams en Youtube, parece el camino para la internacionalización de Amaia. Suponemos que la aparición de la «silla-flauta» será una anécdota en los archivos del NME o Stereogum, pero su música puede llamar la atención de los seguidores de Natalia Lafourcade o incluso Juana Molina en Latinoamérica. El de Río Babel será su único concierto en Madrid este año.



The Offspring (4 de julio)

La gira de Offspring que nos visita continúa siendo la que presenta ‘SUPERCHARGED’, su álbum publicado a finales de 2024. Sin embargo, desde Río Babel anuncian que no, no faltarán éxitos del grupo como ‘The Kids Aren’t Alright’ -que contaba con uno de los estribillos más desgañitados de los 90-, o ‘Self Esteem’ -uno de los mejores «sing alongs» del punk ever-. Se prevé una gran celebración popular si suena el «uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis» de ‘Pretty Fly (For a White Guy)’.



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La Casa Azul (5 de julio)

Mientras culmina su nuevo álbum, que se llamará ‘Fauna y flora subacuática’, que aún no tiene fecha de edición pero sí varios singles subidos a plataformas, Guille Milkyway continúa presentando sus grandes éxitos en directo. Y por lo que ya pudimos ver en SanSan, se trata del espectáculo más apoteósico y firme que nunca se le haya visto.



La M.O.D.A. (3 de julio)

Otros que ofrecieron un impecable concierto en Benicàssim y lo repetirán en el festival madrileño son La Maravillosa Orquesta del Alcohol. El grupo ha sumado con su último disco al menos 3 clásicos a su repertorio: ‘No te necesito para ser feliz’, ‘San Felices’ y ‘Los tiempos que vivimos’.



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Bomba Estéreo (5 de julio)

Pioneros de la internacionalización de la música latina desde mucho antes de colaborar con Bad Bunny (ahí están ‘Amanecer‘ o ‘Ayo‘), Bomba Estéreo se han entregado últimamente a proyectos colaborativos. El año pasado publicaron el álbum ‘ASTROPICAL’ junto a Rawayana, y este mismo mes han publicado un tema junto a Trooko, Baha Men, J Noa y Walshy Fire. En su set nunca pueden faltar imprescindibles como ‘To My Love’, ‘Somos dos’ o ‘Fuego’.



Iseo & Dodosound (3 de julio)

El buen rollo y las buenas vibes veraniegas serán las protagonistas del concierto de Iseo & Dodosound. El dúo especializado en dub, reggae y ritmos jamaicanos presenta su quinto disco, ‘Volando’, publicado este año y tras agotar entradas en salas como La Riviera, Apolo o Repvblica.



Ultraligera (3 de julio)

Entre los grupos más virales del último par de años en el mundo del rock, Ultraligera. Con el punto de épica justo entre Coldplay y Héroes del Silencio, la banda ha conseguido escuchas millonarias tanto con tiros como ‘La basura’ y ‘Recuerdos del baile’, como con números más acústicos como ‘Mírame’. Recientemente han sucedido el éxito del álbum ‘Pelo de foca’ con ‘LAPSUS’ y ‘Cuando todo vaya mal’.



Chambao, 25º Aniversario (3 de julio)

Este año cuando ‘T AMARÉ’ ganó el Benidorm Fest, no fueron pocos los que subrayaron la influencia de Chambao. Precisamente el grupo está celebrando su 25º Aniversario con un disco en el que ha colaborado gente de lo más dispar. Tenemos a Estrella Morente, al desaparecido Pau Donés, a Alejandro Sanz, a Serrat, a Rosana, a Bebe, a Rosario, a Las Migas, a Ricky Martin, a Estopa… y así hasta dos docenas de colaboraciones en el nuevo recopilatorio. Chambao también se han embarcado en una gira especial de celebración, que es lo que les llevará a Río Babel.



Molotov (4 de julio)

La misión de Río Babel a menudo es celebrar la música latina en todas sus formas, y la de Molotov fue una de las más mediáticas en los 90. Su mezcla de rock, rap y funk en canciones como ‘Gimme Tha Power’ marcaron a una generación. Molotov actúan además el día más rockero del festival, el mismo que The Offspring, Eskorzo o Chiquita Movida, la nueva banda de Rayden.

