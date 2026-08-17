Jungle / Sunshine

‘Sunshine’ es todo lo que su título indica: pegadizas melodías veraniegas aplicadas al inconfundible estilo retro de Jungle. Sin salirse del marco musical que han tratado y desarrollado en sus últimos trabajos, el trío británico muestra su colección de canciones más tropical hasta la fecha, inspirándose en la música brasileña de los 60 y 70, y en sus coros imposibles.

Todos pensábamos que ‘Volcano’ sería el disco de verano de Jungle por excelencia. Si aquel álbum era perfecto para las noches de agosto, ‘Sunshine’ sería la mejor opción para las mañanas. En estas se puede bailar, por supuesto, pero sobre todo son un buen momento para pensar. Aquí es donde canciones como la natural y dulce ‘Carry On’ o ‘The Wave’, medicina para cualquier bache emocional, cobran especial protagonismo en su contraste entre música y letra: «Sigue adelante / Nadie me había hecho sentir así de indefensa», canta Lydia Kitto en la primera.

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Al igual que el día y la noche, la música se siente en general como una continuación del estilo que conocemos, más que como un nuevo capítulo. Es el caso de ‘Move Like You Do’ o ‘Romeo II’, que literalmente es la secuela espiritual de un tema de 2021 al que no hace justicia. Este es el punto más flojo del LP, al sentirse demasiado derivativo. Ocurre lo mismo con ‘Sunshine’ o ‘Where Are You Now’, pero sus melodías son mucho más potentes. Y esta es la clave de la segunda mitad del álbum.

Canciones como la maravillosa ‘Heavy On My Soul’, que incluye una de las mejores interpretaciones vocales de Lydia, o ‘Carry On’ sí representan puntos de frescura para Jungle, sonando intencionalmente como una banda de verdad, y no como unos DJs disfrazados. De igual forma, el sexy experimento R&B de ‘Natural’ y la psicodélica ‘Reflection’, más cercana al Tame Impala de ‘Lonerism’ que a la pista de baile, son más que bienvenidas en el tracklist. Por último, demostrando que la mejor forma de combatir la predictibilidad es con buenas canciones, están ‘The Wave’ y ‘Someday, Somewhere’.

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La influencia tropical de ‘Sunshine’ se nota muy bien en la primera de estas. Lo que podría haber sido una canción más de ‘Volcano’, en este disco se convierte en un precioso nu-disco dotado de una producción brillante, orgánica y llena de detalles. La letra, sobre una relación a punto de terminar, brinda el contraste perfecto: «No llores, lo tenemos todo, no te preocupes / Podemos encontrar el camino a través de la oscuridad», canta Kitto en el estribillo. ‘Someday, Somewhere’, con su genial riff de piano, simplemente es un hit que suena a esperanza pura.

‘Sunshine’ suena algo más orgánico y natural que sus predecesores, pero no es superior a ellos por su originalidad, sino por la grandeza de sus melodías. Si siempre has hecho exactamente lo mismo, pero no paras de superarte, ¿acaso lo estás haciendo mal?