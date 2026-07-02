Rosalía estrena un adelanto de su próximo dueto

La gira de ‘LUX’ en Los Ángeles no está dejando a nadie indiferente. En su primera noche, Rosalía sacó en su confesionario a la mismísima Karol G, tumbando los rumores de beef que rodeaban a ambas. Anoche, el KIA Forum pudo disfrutar de un adelanto de una canción inédita: un dueto con un artista masculino que todavía no ha sido identificado.

Parece que Rosalía está dando comienzo a su etapa «entre-discos», como comentan en nuestro foro, tal y como hizo con ‘Despechá’. De igual forma, la canción inédita a la que el público ya se está refiriendo como ‘Atardecer’ no cuadra en el universo sonoro de ‘LUX’ o en su marco temático, siendo esta una canción de electropop que parece apuntar a ser un hit de verano total.

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El tema se trata de un dueto con un artista que todavía no ha sido identificado. Algunos hablan de Guitarricadelafuente, pero de momento no tiene acento puertorriqueño. Jay Wheeler, que en estos momentos ocupa el cuarto puesto en la lista de singles española, o Álvaro Díaz son otros de los nombres que los fans están barajando.

Este canta sobre «rayos de sol» en la piel hasta que ambos unen las voces para presentar el estribillo: «Y ya no sé cuándo te vuelvo a ver / Ya lo sabré / Solo quédate conmigo a ver el atardecer».

🚨 Una nueva canción de ROSALÍA sonó anoche por primera vez en el concierto de Los Ángeles. pic.twitter.com/Z0U4jA3owl — ROSALÍA INFO (@RosaliaInfo_ES) July 2, 2026