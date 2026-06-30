Karol G visita el confesionario de Rosalía: «Qué alivio conocerte»

Si alguna vez hubo beef entre Rosalía y Karol G, se ha terminado oficialmente. En el último concierto del LUX Tour, la artista catalana ha presentado a «la única e inigualable» Karol G para que la acompañe en el confesionario, donde ha contado la historia del ex al que no le gustaba celebrar sus cumpleaños con ella.

Allá por 2024, se rumoreaba que podía haber alguna especie de enemistad entre Karol G y Rosalía a raíz del lanzamiento de ‘Si antes te hubiera conocido’ y su parecido con ‘Despechá’. De hecho, JENESAISPOP hasta publicó un artículo comparando los parecidos entre ambas canciones. Anoche, en el KIA Forum de Los Ángeles, todo se arregló.

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«Qué alivio conocerte», dice Karol después de abrazar a Rosalía. «Ya nos conocíamos de alguna vez, de decirnos hola y adiós rapidísimo, pero ahora se siente como otro nivel de amistad», respondió la artista española. Toda la interacción en el confesionario la llevaron a cabo en español: «Yo estaba en una relación donde esa persona no le gustaba celebrar su cumpleaños conmigo», confesó Karol.

Después de describir cómo esperaba «la excusa para el siguiente año» cada vez y preguntar «cuál es la oración que tengo que hacer», Rosalía intenta buscar una razón válida: «Sé que hay gente a la que no le gusta cumplir años, pero aun así tendría que querer estar contigo», declaró. Karol fue clara: «No era el caso, le gustaban sus cumpleaños».

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Por último, esta contó la peor parte de la historia, en la que le dejaron en la sala de espera de un aeropuerto: «En el último cumple nos íbamos de viaje, ya estábamos con las maletas en el aeropuerto porque íbamos a celebrar el cumple en otra parte del mundo. ¿A ti te han dejado alguna vez en la sala de espera del aeropuerto?», contó La Bichota. Rosalía terminó animándola a su manera: «Si en el tercero no lo quiere celebrar y en el cuarto cumple me deja en el cuarto de espera, yo le digo que venga, hasta luego y nunca más».

ROSALÍA INTRODUCES KAROL G TO HER AUDIENCE AT THE KIA FORUM ARENA TONIGHT ON THE LUX TOUR: “Unique, unmatched like La Bichota! A big round of applause for Karol G!” pic.twitter.com/YCZw8lTvHz — ROSALÍA UPDATE (@updaterosalia) June 30, 2026

Karol G talks about a relationship in which her partner did not like celebrating his birthday with her and, every year, found an excuse to avoid spending that date with her. She shares this during a confession at the Confessionario of the LUX TOUR tonight in California. “What a… pic.twitter.com/IQSTXQLJ5n — ROSALÍA UPDATE (@updaterosalia) June 30, 2026