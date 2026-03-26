underscores / U

Entre las nuevas estrellas del pop hiperconectado destaca Underscores, a la que conocerás por sus colaboraciones con Oklou o Yaeji. Su debut de 2021 ‘Fishmonger’ se viralizó en Estados Unidos durante la pandemia, y su estilo musical está definido por el eclecticismo propio de la era chronically online, recorriendo estilos como el dubstep, el pop-punk, el hyperpop y el rock alternativo casi sin filtros.

Nacida en 2000, Harper Gray se dio a conocer publicando producciones de dubstep a los 13 años, y la influencia de Skrillex se percibe en su música actual, también en este tercer disco que da varios pasos adelante en cuanto a técnica pop. Parece mentira que este disco esté hecho por una artista independiente, ya que suena como el disco de una pop star producido por esa misma pop star.

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‘U’ es uno de los mejores tipos de disco de pop: accesible, directo, compacto y rebosante de ideas. Condensando una variedad de estilos pertenecientes al pop de los 2010s, como el EDM, el pop al estilo Kesha, el brostep, pero también el hyperpop, el R&B de los 2000 y la música dance, ‘U’ procesa todos estos sonidos a través de un enfoque hipersensorial de la producción y de una precisión láser en melodías y composición. Harper Gray ha aprendido de los grandes, y se nota.

Temas como ‘Music‘ evocan esa influencia brostep, solo que este sonido nunca ha sonado tan digerible, porque Underscores lo fusiona con una sensibilidad bubblegum y future bass en producciones y ganchos. ‘Tell Me (U Want It)’, el banger introductorio, condensa este concepto musical en un tema ligero que utiliza guitarras percusivas, al estilo de los dos primeros discos de Justin Timberlake. Allí destaca sobre todo el single ‘Do It‘, un pop hipertexturizado que remite también a Britney Spears. Pero Underscores no se queda corta melódicamente, sino que entrega singles tremendamente definidos y precisos, mientras en ‘U’ la experimentación la lleva hacia otros lugares igual de interesantes.

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En ese sentido destaca la pieza central, ‘The Piece’, basada en un loop de armonías vocales vocoderizadas que conforman un gancho infalible, mientras la canción se enreda y desenreda instrumentalmente de diversas maneras. Aquí la influencia de Imogen Heap es evidente, pero Underscores hace honor a la autora de ‘Hide & Seek’ proponiendo su versión maximalista y 3D de su sonido. Underscores publicó en 2024 una versión de ‘Hemlock‘ fusionada con Skrillex, que claramente nos señalaba hacia el sonido de este disco.

En esta media hora de música, Underscores va a por todas jugando todas sus cartas, en producciones ambiciosas a la par que accesibles, como ‘Hollywood Forever’, que contiene referencias al robopop y al EDM-pop de los 2010s, pero también al jersey club y al bubblegum bass, ofreciendo una progresión musical que impresiona. ‘Innuendo (I Get U)’ es como una versión aumentada de Aaliyah, pasando de los puñetazos de sintetizador a un drop dance con total gracia y control.

Se habla mucho estos días sobre el concepto de canción mutante, donde un tema pasa de un estilo a otro de forma abrupta y, en ocasiones, demasiado forzada. Underscores no tiene este problema: no sé si gracias a su talento natural o a su profundo análisis de la producción pop, canciones como ‘Lovefield’ pueden pasar del hyperpop refinado al subidón dance con gracia, naturalidad y sentido. Su música suena hiperprocesada porque se nutre de mil fuentes, pero el resultado final exhibe un enfoque absoluto.

Hay temas menos maximalistas, como ‘Bodyfeeling’, y quizá los singles destacan demasiado, pero Underscores mola cuando se convierte en una esponja de estilos y cuando se pone ambiciosa, y ahí, hasta el cierre de ‘Wish U Well’, le sale bien. Convertida en una stalker de su ex porque no quiere superar su ruptura, Harper Gray demuestra que se le da igual de bien mezclar EDM, brostep y pop de los 2000 que escribir melodías memorables con progresiones emocionantes.