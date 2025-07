Todo es «Música» para Underscores en su club banger

Underscores es el alias artístico de April Harper Gray, cantante, compositora y productora radicada en San Francisco que lleva un lustro difuminado los límites del pop-punk, el dubstep, el hyperpop y la música electrónica. Últimamente la has escuchado acompañando a Oklou en su single ‘Harvest Sky‘.

Las producciones de Underscores gustan de retorcer guitarras y sintetizadores y pueden ser tan locas como ‘Locals (Girls Like Us)’, tan pop-punk como ‘Cops and Robbers’, tan bailables como ‘Stupid (Can’t Run from the Urge)’ o tan ensoñadoras como ‘The Fish Song’, versionada por Oklou en su última gira. April ha explorado estos estilos ya a lo largo de dos discos.

El tercero se presenta con ‘Music’ y promete un giro radical hacia la electrónica. ‘Music’ parte de donde lo dejó April en ‘Poplife’, su reciente single con umru (artista vinculado a PC Music) y es un claro «club banger» que negocia con diversos estilos de manera muy divertida: tiene el pulso del electro, la aceleración del hyperpop y la explosión del dubstep de su minuto final. Se nota que Undercores es fan de Skrillex, pero Skrillex nunca ha sonado exactamente así.

‘Music’ presenta un doble sentido. Por un lado, la «música» descrita en la canción es una simple metáfora del enamoramiento. April ha conocido a alguien y siente de nuevo la «armonía» en su interior. Los «bpm» del corazón le van muy rápido.

Por otro lado, ‘Music’ es una oda a la manera en que la generación Z -ella es nacida en el 2000- entiende la música, sin barreras ni prejuicios. «Pop, rock, electrónica, rap, rock ‘n roll, avant-garde, la música es todo para mí», proclama Underscores en la canción, entregada a la música.