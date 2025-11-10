Underscores da Britney, da Justin, en el bop ‘Do It’

Underscores, el proyecto de la compositora y productora estadounidense April Harper Grey, de quien os hablamos recientemente a raíz de su single ‘Music’, ha publicado un nuevo tema estos días y es el más pop de toda su carrera.

‘Do It’ es una producción inspirada en el pop y el R&B futurista de los dosmiles. Su ritmo mecánico, acento funky y su fusión de guitarras acústicas y ráfagas de ruido, recuerdan al trabajo de Britney Spears con Bloodshy & Avant, a ‘Futuresex/LoveSounds‘ (2006) de Justin Timberlake, un poco a Basement Jaxx, y también a Janet Jackson en la época de ‘Feedback’ (2008) y ‘Make Me’ (2009).

Underscores, quien este año ha colaborado con Oklou en ‘Harvest Sky’, es una auténtica estudiosa del pop; por eso no sorprende que en ‘Do It’ proclame que la única con quien está casada es con la música. Ya lo había dejado claro en su single anterior.

Pero ‘Do It’ también es una declaración de intenciones. Underscores establece límites claros con alguien que le interesa, avisando de que no habrá relación a menos que se conozcan bien. Y eso incluye su carrera musical: “No lo entiendes, la gente se tatúa mis letras en la piel”, desafía la artista. Luego añade: “¿Sabes cuánto valgo? ¿Te sabes mi canción? ¿La tienes en tu playlist? ¿Usas Spotify?”

La compositora deja claro que el amor no forma parte de sus planes por ahora: “Para mí, todo está en juego, y tú podrías arruinarlo todo”. Con ‘Do It’, queda evidente que Underscores sale a ganar.

