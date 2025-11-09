‘Dance 2’ es la joya más bailable de Oklou

Oklou publicó uno de los mejores discos de 2025 tan pronto como en febrero. ‘choke enough‘ sigue en rotación y Marylou Mayniel ha decidido reeditarlo en los últimos días de octubre. El deluxe de ‘choke enough’ incluye cuatro cortes nuevos, entre ellos ‘viscus‘, la excelente colaboración con FKA twigs, y la versión grabada de ‘the fish song’, una canción original de Underscores que Oklou ha cantado en directo durante la gira del álbum, también en Barcelona.

Otra de las pistas destacadas de ‘choke enough (deluxe)’ es ‘dance 2’ por su intención bailable. Es la Canción Del Día para hoy domingo.

‘Dance 2’ es una composición que se remonta a 2018, cuando Oklou compartía piso con el co-productor Sega Bodega. Concebida -probablemente- como una de esas pistas de dance pensadas para bailar en casa, ‘Dance 2’ reviste de sonidos dream-trance una de las producciones más decididamente rítmicas de Oklou, hermanándola con su single ‘harvest sky’.

La canción trata sobre la necesidad de desacelerar y volver a conectarse con uno mismo en medio del ritmo acelerado y caótico de la vida. Entre tarareos y acordes de piano house, Oklou pide “Slow me down, down into the rocks”, anhelando un anclaje emocional.



Por otro lado, Oklou ha sido una de las últimas invitadas al Tiny Desk de NPR. En el despacho más famoso del mundo, Oklou ha tocado la marimba acompañada de un coro, recreando con instrumentos orgánicos el ensoñador sonido de sus grabaciones.

