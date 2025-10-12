‘Viscus’ es otra maravilla de Oklou, ahora junto a FKA twigs

Oklou y FKA twigs han unido fuerzas en ‘Viscus’, el primer adelanto de la reedición de ‘Choke Enough‘, el excelente álbum debut de Oklou, publicado el pasado mes de febrero. Un disco que fue presentado en directo en Barcelona, en una Sala Apolo llena hasta los bordes.

‘Viscus’ es otra pieza flotante de Oklou y uno de sus mejores singles. Oklou la co-produce junto a Danny L. Harle, aunque el estilo de sintetizador digital, vaporoso y etéreo de ‘Viscus’ lleva la marca de Marylou Mayniel. FKA twigs aparece por el final aportando una de sus sentidas melodías.

- Publicidad -

‘Viscus’ es una palabra referida a las vísceras, y la canción es una exploración del mundo interior de Oklou y FKA twigs. Oklou «se pierde dentro» de sí misma y, en su paso hacia la madurez, empieza a no reconocer el mundo que la rodea. El verso de FKA twigs es puro ‘Eusexua‘: «Me evito a mí misma desnuda en el baño, solo para tocar mi cuerpo en la oscuridad».

¿Qué contenido traerá la reedición de ‘Choke Enough’ que sale el 31 de octubre? ‘Viscus’ es el único bonus track originario de las sesiones de ‘Choke Enough’, ha confirmado Oklou a Pitchfork. El resto del material se compone de ‘What’s Good’ y ‘Dance 2’, dos descartes inmediatamente previos a la grabación ‘Galore‘ (2020), y una versión de ‘The Fish Song’ de Underscores, la cual Oklou ha tocado en directo durante su última gira.

- Publicidad -

En cuanto a FKA twigs, ella también está a punto de reeditar su último álbum: ‘EUSEXUA: Afterglow’ se pone a la venta el 14 de octubre.

