Danny L Harle convierte a Polachek en «sirena del trance»

Entre las novedades de esta semana, destaca una nueva colaboración entre el productor Danny L Harle, a quien amamos sobre todo desde ‘Harlecore’, y Caroline Polachek. Ambos ya trabajaron juntos en los dos últimos discos de ella, ‘Pang‘ y ‘Desire, I Want to Turn Into You‘, y es el propio Danny quien explica qué significa este ‘Azimuth’ en ese contexto:

«‘Azimuth’ es la culminación del trabajo que Caroline y yo hemos ido desarrollando de incorporar su voz a mi música. A veces la llamo la «sirena del trance». Se puede apreciar en temas como ‘Insomnia’ de ‘Pang’ y ‘On The Beach’ de la banda sonora de ‘Death Stranding 2’, pero esta fue la primera vez que logré trasladarla a mi estilo de música dance».

Continúa: «La melodía de ‘Azimuth’ solo podría haber sido cantada por Caroline: está diseñada en torno a su voz. No puedo imaginar a nadie más cantándola o haciendo una interpretación así. También nos permitió jugar con la escala, el espacio y la quietud como nunca antes. Para mí, ‘Azimuth’ es una balada trance, desesperanzada pero esperanzadora, que se escucha mejor en un club, en una catedral hundida».

Nuestra Canción del Día hoy, ‘Azimuth’ logra llevar a la pista de baile todo ese cuerpo new-age con que cuenta la voz de Caroline Polachek. Tiene guasa que el propio productor la sitúe como «balada trance» cuando precisamente contiene un ritmo endiablado, pero sin duda tiene que ver con su componente espiritual, con su sonido trascendental. «Acimut» es un término astronómico, de navegación y de otras áreas, que en la letra de esta canción sirve como metáfora de un norte que se busca al estar perdido: «Pregunto a la lluvia cómo hemos llegado hasta aquí, cómo nos hemos podido alejar tanto de casa».

Según la propia nota de prensa de XL, Danny L Harle quiere asentar su carrera como solista tanto con esta canción como con ‘Starlight‘, su colaboración con PinkPantheress. Además, se han anunciado una serie de actuaciones de Danny, entre las que está Nitsa, en Barcelona, el 6 de febrero.

