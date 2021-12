Britney Spears cumple 40 años convertida en una persona libre y lo vamos a celebrar en el site con la publicación de un top 40 de sus mejores canciones que iremos revelando a razón de canción por día hasta que la cuenta atrás concluya en la primera semana de enero.

24 Me Against the Music 2003

En septiembre de 2003, Britney estrena el que va a ser el primer single de su nuevo disco en la gala inaugural de la NFL. Un mes después se morrea con Madonna en la ceremonia de los MTV Video Music Awards. La controversia suscitada por el beso más famoso del siglo XXI (¡haz esto, Iker Casillas!) desemboca en la eventual colaboración de Madonna en ‘Me Against the Music’.

En un primer momento, ‘Me Against the Music’ recibe críticas encontradas. No es la gran colaboración que se espera de las dos estrellas. Pero Madonna no iba a estar en la canción y se nota: cuando en los primeros segundos Britney recita que “soy yo contra la música” y Madonna contesta “y yo también”, como si apareciera por detrás de repente, da ganas de que Britney le responda “¡hostia, es verdad, no me acordaba!”

‘Me Against the Music’ es un single arriesgado. El sello no quiere que presente ‘In the Zone’ pero Britney impone su visión y acierta. Al margen de que resulta un éxito comercial, la canción sigue dando un verdadero subidón de energía gracias a su sonido funk con guitarras acústicas. ‘Me Against the Music’ otorga mucho más peso al frenesí de la base (poli)rítmica que a la melodía y las estrofas están prácticamente rapeadas: la que precede al estribillo es un verdadero trabalenguas.

En esta oda al baile que se presta a algunos remixes fantásticos como el de Justice, Britney no se entrega a la música: la desafía. Ella se convierte en la misma música cuando baila. Esta pasión por el baile queda reflejada en una letra llena de sudor y gente que baila amontonada en una discoteca, y también en algunas de las coreografías más afiladas de su carrera. La fiesta de ‘Me Against the Music’ realmente no necesitaba a Madonna, pero estos son los volantazos que da a veces la industria.