Rosalía canta sobre alguien nada ‘Normal’ para Carolina Durante

Carolina Durante publican hoy su tercer disco, ‘Elige tu propia aventura’. El grupo quiso presentarlo con el tema titular, por sus arreglos muy alejado del punk pop de sus inicios, y después ha presentado otros singles más cercanos a su sonido clásico, como ‘Joderse la vida’, ‘Misil’ y esta semana ’Hamburguesas’. El álbum alterna ambas cosas: la tradición punk y los arreglos. Pero hay sorpresa.

Un tema que se ha ocultado incluso a la prensa de cara a las entrevistas promocionales de las últimas semanas, incluye la colaboración de Rosalía en la segunda estrofa, un puente y el estribillo. Es decir, puede terminar siendo el tema más popular de Carolina Durante por encima de ‘Cayetano’ o ‘Perdona (ahora sí que sí)’.

- Publicidad -

‘Normal’, que ocupa el segundo lugar en la secuencia, habla sobre una ruptura y un tipo odioso que no puede evitar hacer el mal: “Me crucé con tus amigas, no me soportan / Normal: yo también me odié”.

Y ahí Rosalía tiene mucho que decir, con una aportación que es puro humor: “Te echaste una novia que es un poco rara / Es un poco cuadro que se parezca a mí”. Sin duda su voz tiene la gracia de añadir la visión femenina, aunque el tema ya era uno de sus mejores tiros de por sí.

- Publicidad -

La extraña relación entre la catalana y los madrileños se retrotrae al día en que a Rosalía se le ocurrió recomendar un concierto de Carolina Durante en las redes sociales. Según Vanity Fair, el cantante de estos Diego Ibáñez es o ha sido pareja de Pilar Vila, hermana de Rosalía y también parte de su equipo profesional.

Os dejamos con las fechas de presentación de la gira de Carolina Durante:

16.01.25 PALAU ALAMEDA, VALENCIA

17.01.25 PALAU ALAMEDA, VALENCIA

24.01.25 TEATRO DE LAS ESQUINAS, ZARAGOZA

25.01.25 SANT JORDI CLUB, BARCELONA

30.01.25 INDUSTRIAL COPERA, GRANADA

31.01.25 PARÍS 15, MÁLAGA

01.02.25 PANDORA, SEVILLA

07.02.25 PELÍCANO, CORUÑA

08.02.25 TBA, GIJÓN

20.02.25 ZENTRAL, PAMPLONA

21.02.25 SANTANA 27, BILBAO

28.02.25 WIZINK CENTER, MADRID