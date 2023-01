Rosalía publica esta semana un nuevo single, en concreto en inglés, que se llama ‘LLYLM’, acrónimo de «Lie Like You Love Me». De hecho, acaba de revelar la portada del sencillo. Pero eso no significa que no tenga tiempo para los demás. Y este lunes ha llamado la atención de las redes al recomendar el concierto de Carolina Durante de este viernes 27 de enero en el WiZink Center de Madrid.

Por un lado, este es un gran momento para recordar que Carolina Durante publicaron uno de los mejores discos de 2022. Así fue reconocido en nuestro Anuario, en las páginas de Rockdelux (top 3 nacional) o entre las nominaciones al Premio Ruido, donde por cierto se enfrentará a la misma ‘MOTOMAMI’. Pero además, Carolina Durante se han anotado últimamente otro hit, en concreto la edición de un single conjunto con la revelación Orslok, popularizado en Youtube, que también ha trabajado con gente como Rojuu. Se trata del tema ‘Casa Kira’, que como parte de ‘Cuatro chavales‘ (‘Granja escuela’, sobre todo), nos hablaba del consumo de drogas en una juventud alienada y perdida.

- Publicidad -

‘Casa Kira’, nuestra «Canción del Día» hoy y ya por encima del millón de escuchas, dice en su estribillo «Quedamos y bebemos y nos drogamos / Y nos queremos y nos quedamos y bebemos». Su estrofa había empezado presentando «la casa del terror / Siempre con los mismos monstruos / Una pista de baile en el salón / Diez metros cuadrados otra dimensión». Orslok añade más de lo mismo: «Queda tiempo, ponte otra, el sol no va a salir / Está tocando la vecina, yo no puedo abrir / Voy con una mierda encima que me da miedo dormir / Me la sudan esas luces, no me pienso ir».

La novedad es que la voz de Diego está pasada por un filtro tipo Autotune, lo que le da un aire renovado a Carolina Durante, sin renunciar a su filosofía punk pop. De hecho, serán Los Nikis quienes telonearán al cuarteto esta semana en tan decisiva fecha en Madrid.



- Publicidad -

Por otro lado, la recomendación de Rosalía de una banda de este estilo ha sido recibida con sorpresa, y hay quien especula con una posible relación entre su hermana Pilar -que suele trabajar con ella y a la que está muy unida- y el cantante de Carolina Durante, como es el caso de Europa.FM. No es ajeno Diego Ibáñez, también actor en ‘Cardo‘, a las páginas de la prensa rosa, pues antes fue relacionado con Carlota Cossials de Hinds y con Amaia. De hecho, hay hasta quien se ha entretenido realizando un croquis al respecto que ni aquellos cuadros explicativos sobre quién era quién en ‘Twin Peaks’. Os recordamos que en este caso, en base a especulaciones.

Este viernes hay plan @carolinadurante pic.twitter.com/WbiEkqrZbM — R O S A L Í A (@rosalia) January 23, 2023

Confirmamos Diego Carolino y Pili, pareja del año pic.twitter.com/3tLQUPuxTi — CESTES (@cestestristek) December 20, 2022

- Publicidad -