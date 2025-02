La fallida guía musical de la Comunidad de Madrid: Rosalía, Amaral, Los Planetas…

La Comunidad de Madrid ha elaborado una guía para que los colegios de Madrid aprendan sobre la diversidad musical que tenemos en Europa, repasando los mejores y más relevantes artistas de cada país, así como sus canciones y discos más destacados. Perfecto, si no fuera por la cantidad de errores que incluye, además del desinterés y la vagancia que transmite.

El manual en cuestión, titulado ‘Conoce Europa a través de la música actual en los países de la Unión Europea’, elige tres artistas de cada país, ofrece una breve descripción de su estilo y trayectoria y destaca una canción, que en algunos ejemplos es tan random como ‘I Need Some Fine Wine And You, You Need To Be Nicer’ para The Cardigans. ¿Era tan difícil poner ‘Lovefool’ y no complicarse?

El documento está confeccionado por el Centro de Documentación Europea y Europe Direct Comunidad de Madrid, lo cual es sorprendente dado que la mayoría de descripciones están descaradamente sacadas de Wikipedia, y apenas retocadas. Un buen ejemplo de esto es el apartado de Måneskin, que ni siquiera es capaz de mencionar que fueron ganadores de Eurovisión en 2021. En su lugar, se limita a indicar cuándo y dónde se formó la banda y los nombres de sus integrantes. El primer párrafo de la Wiki, vaya.

Los fallos que puede haber si nos ponemos a investigar todos los artistas de otros países, eso solo lo sabe la Comunidad de Madrid. Bueno, puede que ni ellos. En el apartado español, en el que se seleccionan seis artistas, hay al menos 7, dependiendo de cómo los cuentes. Los nombres seleccionados son Leiva y Pereza (los han puesto juntos, pero ignoran totalmente a Pereza), Nach, Estopa, Amaral, Los Planetas y Rosalía.

El primer fallo llega en la primera palabra de la descripción de Nach: «Alicantino». Vaya por Dios, parece que para esta no han mirado Wikipedia. Nach nació en Albacete, aunque sí pasó su infancia en Alicante. No tardamos en encontrar otra errata en el texto de Estopa, y bastante más grave.

«Han recibido 30 discos de platino por vender más de tres millones de discos en toda su carrera». Sí, correcto, si estuviéramos en 2006. En la gira del disco ‘Voces de Ultratumba’ (2005), ya se les otorgó los 30 discos de platino que acumularon solo con las ventas de sus cuatro primeros trabajos, que equivalen a tres millones de discos vendidos. Hoy en día, los hermanos Muñoz suman 70 discos de platino.

Hay un fallo común, que se puede contar como uno o como varios, en muchos de estos artistas. El tema destacado muchas veces no coincide con el disco representado. Por ejemplo, con Estopa mismamente, destacan ‘Partiendo La Pana’, pero la ilustración es de su disco debut. Igual estoy siendo demasiado quisquilloso, no sé, pero, ¿por qué para Pereza y Leiva escogen la portada del single de ‘La Llamada’? Ni siquiera es un disco. Encima, tanto el tema «propuesto» (‘Terriblemente Cruel’) como los discos mencionados en el texto son solo de Leiva.

El error que cometen con Amaral es casi un meme. Aprovechando para todo aquel que dude, ‘Son mis amigos’ no existe. No hay ninguna canción de Amaral que se llame así. Sin embargo, así se han referido a ‘Marta, Sebas, Guille y los demás’ en la guía musical de la Comunidad de Madrid. Por otro lado, y tal y como menciona Fernando Neira para El País, sin duda es «curioso y divertido» que se elija la canción ‘Un buen día’ de Los Planetas para una guía dirigida a alumnos de Primaria, por aquello de las «cuatro millones de rayas».

La última chapuza llega con Rosalía, a quien destacan como «la primera artista que ha estado nominada al Grammy al Mejor Nuevo Artista con un álbum debut en español». Sin embargo, no fue nominada por ‘Los Ángeles’, su primer disco, sino por ‘El Mal Querer’. Por supuesto, también hay multitud de errores ortográficos y de edición, pero la gracia también está en que los niños y niñas de los colegios los descubran por sí mismos.