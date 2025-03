Karla Sofía Gascón a Madonna: «Gracias por tu cariño»

La campaña de Karla Sofía Gascón a los Oscar ha sido accidentada, pero también ha dejado momentos divertidos, como ese en que Gascón describía su encuentro con Madonna durante una entrevista en El Hormiguero. A Madonna le había encantado ‘Emilia Pérez‘, la había visto dos veces y, cuando conoció a Sofía Gascón tras el pase de la cinta en Nueva York, se emocionó.

«Madonna me agarró en un momento en que yo estaba harta de llorar, porque desde Cannes no había parado, y cuando llegué (para saludar a Madonna) me abrazó y empezó a llorar y a comerme la oreja», contaba Sofía Gascón a Pablo Motos, entre risas. «Le dije «Ya, Madonna, coño, disfruta de la vida». Y se me quedó mirando pensando: «Esta es tonta».

La frase «Madonna, coño, disfruta de la vida» ha sido uno de los memes que ha dejado la campaña de ‘Emilia Pérez’. Sin embargo, el público lo ha interpretado como otra salida de tiesto de la actriz de Alcobendas, que no parece llevar demasiado bien los elogios por su trabajo.

Tras el regreso de Sofía Gascón a los medios, primero en la gala de los César, y después en la de los Oscar, Sofía Gascón ha vuelto a subir contenido en redes y no ha parado de mostrar agradecimiento por el apoyo recibido a través de sus stories.

A Madonna le ha dedicado un mensaje en particular: «Te quiero dar las gracias por todo el cariño que me has dado, por tu invitación a la fiesta que diste después de los Oscar, y por tus palabras de amor y fuerza. Te quiero». Con este mensaje, Sofía Gascón parece querer reparar la sensación agridulce que dejaron sus palabras sobre su primer encuentro con Ciccone, sobre todo a los fans de la cantante. Como mínimo, parece que nunca ha perdido el apoyo de la de Detroit.