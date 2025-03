Damiano David quiere el pastel de Stephen Sanchez

Damiano David sigue desgranando el contenido de su álbum debut, que sigue sin anunciarse oficialmente, pero del que ya se conocen los sencillos ‘Silverlines‘ y ‘Born with a Broken Heart‘. Esta última fue una de las Mejores Canciones de 2024.

Con el «corazón roto» sigue Damiano en ‘Next Summer’, el tercer single del álbum. En esta canción, las ideas fluyen menos.

- Publicidad -

Se trata de una balada pop-rock de corte clásico, en la que David se muestra desesperado por el amor de una persona. «Llámame cuando él rompa tu corazón el próximo verano, yo estaré aquí esperándote», entona el líder de Måneskin. David se muestra más vulnerable que nunca cuando canta «hago ver que estoy bien, pero estoy perdido y tengo miedo».

Aunque el sentimiento de ‘Next Summer’ es sincero, su composición suena demasiado inspirada en la de éxitos previos: casi se puede cantar por encima de ella ‘Until I Found You‘ de Stephen Sanchez. El resultado es obligatoriamente correcto, pero también predecible. ‘Next Summer’ deja un sabor de boca demasiado familiar y no transmite la frescura del clásico de Sanchez, ni mucho menos de un ‘Die with a Smile’, en cuanto a baladas se refiere.

- Publicidad -

Pero David no es el único responsable de que ‘Next Summer’ suene poco original: el italiano se reparte la composición de ‘Next Summer’ con Jason Evigan (Nick Jonas, Ellie Goulding), Mark Schick (Hailee Steinfield, ‘Cold Heart’) y Sarah Hudson (Halsey, ‘Black Widow’), tres autores que han estado más o menos inspirados en su carrera y que, en ‘Next Summer’, buscan el resultado óptimo, aunque este perfeccionismo se lleve la personalidad por el camino.

Damiano David ha promocionado ‘Next Summer’ con un videoclip muy cinematográfico. Os recordamos que Damiano actúa en España el próximo mes de septiembre: el día 21 en el Sant Jordi Club de Barcelona, y el 22 en el Movistar Arena de Madrid.