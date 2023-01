Stephen Sanchez no toca techo con su viral inspirado en los 50’s

Stephen Sanchez lleva 2 años disfrutando de una canción viral, ‘Until I Found You’, que no termina de tocar techo. Tras alcanzar el top 30 en Reino Unido y Estados Unidos, y sumar 500 millones de reproducciones uniendo todas sus versiones, hoy sube al top 7 del Global de Spotify, su máximo hasta ahora. Y lo que es más raro, su éxito ha llegado a nuestro país, donde está a punto de entrar al top 100 por primera vez, pues hoy sube al puesto 120 de Spotify España, su máxima posición por el momento.

Con 20 años recién cumplidos, Stephen Sanchez es uno de esos valores que se han dado a conocer subiendo sus canciones a TikTok, comenzando con ‘Lady by the Sea’ en 2020. Con la peculiaridad de que a él, más que Doja Cat y Drake, quienes le gustan de verdad son Elvis Presley y The Platters. Inspirado por la música atemporal, compartía en 2021 un EP llamado ‘What Was, Not Now’, con temas cercanos al sonido de Ed Sheeran, como ‘I Want You’ y ‘The Pool’. En 2022 llegaría otro EP, ‘Easy On My Eyes’ (2022), que se cerraba con ‘Until I Found You’ e incluía cosas como ‘Hey Girl’, con un puntito Lana del Rey, y la country ‘See the Light’.

‘Until I Found You’, nuestra «Canción del Día» hoy, es su canción más «años 50». Se trata de un tema que escribió el joven completamente en solitario y que en verdad procede de 2021. En 2022 se editó una revisión con un verso de Em Beihold que a su vez ha dado un fuerte impulso a la intérprete de ‘Numb Little Bug’. Su parte vino que ni pintada para esta canción de ruptura que Stephen Sanchez escribió cuando no sabía si iba a seguir con su chica -la Georgia de la composición- o no. Finalmente fue que no.

Recordaba en Billboard: «Estaba en una relación seria cuando la escribí. Hubo un gran tira y afloja desde el principio porque yo tenía mucho miedo, y la aparté de mi lado por eso. Habíamos entablado una amistad muy sólida antes de eso y eso nos impedía tener algo. Me mudé a Nashville meses después, reconectamos y quedamos. La canción refleja ese momento en que no sabes si hay amor o amistad. Fue duro. Cuando escribí la canción, estábamos muy enamorados, e hizo ese momento de nuestras vidas más bonito». De ahí que la parte de Em Beilhold se pregunte: «¿Cómo podríamos ser amigos? Prefiero morir que dejarte ir, cual Julieta para Romeo».

Por el momento incapaz de trasladar casi nada de estos cientos y cientos y cientos de millones de streamings al resto de su discografía, cabe preguntarse si Stephen Sanchez se alejará del sonido Ed Sheeran para apostar más decididamente por los años 50 en sus próximos pasos.



