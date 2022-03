Em Beihold, alumna aventajada de Regina Spektor, triunfa con ‘Numb Little Bug’

Em Beihold es una cantante y compositora de Los Ángeles que este año está triunfando con ‘Numb Little Bug’, un radiante tema de piano pop que en realidad habla sobre medicarse con antidepresivos. Beihold la escribió después que su anterior single ‘Groundhog Day’ se viralizara en TikTok y descubriera que no sentía ninguna alegría por su éxito. «No siento nada, ¿me han afectado demasiado las pastillas?» es la primera frase que escuchamos en la canción.

Desgraciadamente para Beihold o no, ‘Numb Little Bug’ también se ha viralizado y está resultando el mayor éxito de su carrera hasta la fecha: es top 25 en Reino Unido, top 57 en USA, lleva semanas entre las canciones más virales a nivel global en Spotify, y suma cerca de 60 millones de reproducciones en Spoti. En otras palabras es uno de los hits alternativos de la temporada, a lo que claramente ha contribuido su simpático estribillo «¿no te cansas alguna vez de la vida?», así como el agresivo sonido de su piano, tan percusivo.

En la onda de artistas como Regina Spektor, que casualmente es su mayor ídolo y este año saca disco, la música de Em Beihold se basa en el piano, instrumento que la artista toca desde pequeña, y encierra las posibilidades comerciales de una Sara Bareilles, como demuestra la viralización de otros de sus singles. ‘City of Angels’ llama la atención por su robusta percusión y está dedicada a una persona que persigue la «fama y la fortuna» en Los Ángeles en lugar de otras cosas más importantes, y ‘Groundhog Day’, que recuerda a los primeros Maroon 5, habla sobre sentirse estancada en la vida cuando tus amigos prosperan y tú sigues viviendo en casa de tus padres.







Beihold, que es campeona nacional de esgrima, ya tenía un EP publicado, ‘Infrared’, que data de 2007. En este trabajo aparece su canción ‘Not Who We Were’, que Beihold escribió específicamente para la banda sonora de la película de J.K. Simmons ‘I’m Not Here’. Está claro que Beihold lleva tiempo en el radar de mucha gente, pero ‘Numb Little Bug’ es la canción que la pondrá definitivamente en el mapa. Es además el primer adelanto de «mucha más música» que escucharemos de ella este año.

