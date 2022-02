Regina Spektor charla con Dios en su regreso tras 6 años

Regina Spektor ha anunciado un nuevo álbum que será el primero en 6 años, los que han pasado desde ‘Remember Us to Life’. La nueva obra recibe el nombre de ‘Home, Before and After’, estará a la venta el 24 de junio a través de Warner y ha sido coproducida por ella misma en compañía de John Congleton.

Desde hoy puede escucharse el tema que abre el largo y que recibe el nombre de ‘Becoming All Alone’, pasando de ser una pieza a piano a incorporar una cinética sección de cuerdas. En el texto, Regina Spektor está llegando a casa de los bares cuando escucha que Dios llama su nombre. El tema es una conversación con él en la que le pregunta por qué las cosas no mejoran con el tiempo y le pide que se quede con ella. Os dejamos con el tracklist del álbum.

- Publicidad -

Home, Before and After:

01 Becoming All Alone

02 Up the Mountain

03 One Man’s Prayer

04 Raindrops

05 SugarMan

06 What Might Have Been

07 Spacetime Fairytale

08 Coin

09 Loveology

10 Through a Door



- Publicidad -