El gran momento pop de Damiano David

Damiano David, cantante de Måneskin, prepara el lanzamiento de su álbum debut en solitario, del que ya se conocen dos singles que representan dos facetas distintas del proyecto, el baladón ‘Silverlines‘ y el himno ‘Born with a Broken Heart’.

Algunos críticos opinarán que, en ‘Born with a Broken Heart’, Damiano ha terminado de «venderse» al pop, que ya no es el chico malo que el mundo conoció en Eurovisión. Y qué bien, porque la canción es irresistible. Es la Canción Del Día.

- Publicidad -

‘Born with a Broken Heart’ es la canción más abiertamente pop que ha firmado Damiano David. Su sonido de himno pop-rock con sintetizadores es claramente deudor del de los Killers, pero ni Damiano ni sus co-autores, Sarah Hudson, Jason Evigan y Mark Schick, se olvidan de escribir una melodía como un sol de buena, llena de ganchos memorables y que sabe acabar bien arriba.

En ‘Born with a Broken Heart’ Damiano presenta el retrato de un hombre que se siente incapaz de amar. Quiere amar como todo ser humano, pero no puede. A Damiano se le escapa una de esas frases que son puro humor involuntario («Si fuera un cactus, tú serías un globo») pero, sobre todo, ‘Born with a Broken Heart’ es la imagen de un hombre atormentado. Eso sí, vestido de traje. En el vídeo, Damiano y su compañera femenina bailan con un set de película de fondo.



- Publicidad -

Damiano acaba de presentar ‘Born with a Broken Heart’ en la televisión estadounidense, en el programa de Jimmy Fallon: