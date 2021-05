Eurovisión 2021: minuto a minuto

Esta noche a las 21.00 horas comienza la emisión de Eurovisión, que en España podrá verse en La 1 y TVE Internacional y escucharse a través de la radio en el especial ‘Vive Eurovisión 2021’ en RNE, a partir de las 20:00. España actúa en 13ª lugar. En portada hemos repasado el orden de actuaciones -un total de 26- destacando las 10 favoritas. Atentos y atentas a este post para el «minuto a minuto» de todas las actuaciones, las votaciones y el nombramiento del artista o grupo ganador, que iremos refrescando a medida que avance el festival. Juiia Varela, Tony Aguilar y Victor Escudero narran el programa.

21.00 Desfilan en orden de actuación los finalistas de Eurovisión al ritmo de una versión dance de ‘Venus’ de las Bananarama, canción que, como nos indica un lector en los comentarios, es original del grupo holandés The Shocking Blues.

21.09 Como estaba anunciado, Chipre ha roto el hielo con la explosiva actuación de Elena Tsagrinou, que ha superado el difícil reto de cantar y bailar a la vez, sincronizada con sus bailarinas y en rigurorísimo directo su tema ‘El Diablo’, entre Fifth Harmony, la “canción eurovisiva” y la nana satánica. ¿El nuevo ‘Fuego’?

21.15 A continuación, Albania ha subido la apuesta con la huracanada actuación de Anxhela Peristeri. ‘Karma’ va penúltima en las apuestas, solo por lo que parece que este heroico drama con «pinceladas étnicas» y humareda volcánica de por medio no va a ser suficiente para ganarse una buena posición.

21.19 Sin grandes efectos especiales, porque el espectáculo es como ha ido Eden Alene vestida y peinada, en plan Medusa, y también su canción, una de las más pegadizas de esta edición, Israel ha dejado que la canción hable por sí misma antes de hacer un “reveal” en plan RuPaul que no ha añadido muchísimo. Eso sí, el silbido a lo Mariah Carey o a lo delfín del final, una pasada.

21.23 No es probable que vayamos a ver a Hooverphonic ganar Eurovisión, pero el grupo ha ofrecido una estupenda interpretación ‘The Wrong Place’ que ha sido tan elegante y sobria, representando a Bélgica. Al menos, el post-trip-hop de Bélgica llamará la atención porque es diferente a todo lo demás. ¡Grande Geiko y grandes Hooverphonic, ¡los más «indies»!

21.27 La primera actuación realmente vistosa y friki de Eurovisión ha sido la de Rusia. Manizha ha empezado a cantar metida dentro de una escultura en plan ‘Volta’ de Björk pero con forma de vestido de babushka en lugar de… lo que fuera aquello. El tema ha equilibrado humor y mensaje feminista, apostando por el «cambio» y por una interpretación enérgica a tope.

21.31 Una de las favoritas en las apuestas, el electro-swing empoderado de Malta ha sido una de las grandes actuaciones de la noche. Destiny tiene vozarrón y aunque ha abusado un poco de los gritos, la monografía ha sido graciosa. Con razón ha gustado.

21.35 Con una buena canción como esta, Portugal tenia pocas papeletas de hacer algo mal. The Black Mamba ha puesto los pelos de punta con una melodía clásica y una orquestación que recuerda a los primeros tiempos del festival.

21.38 Haciendo honor a su nombre, Hurricane han sido las más motivadas del lugar con su interpretación de ‘Loco Loco’ llena de baile y sacudidas de melena, en representación de Serbia. ¿Ganarán? Eurovisión probablemente no pero tienen los Orgullos asegurados a partir de ahora.

21.46 Reino Unido ha apostado por una canción de house-pop de las que triunfan cada año en las islas británicas, pero John Newman no había estado muy acertado con su actuación en las semifinales: había sonado ahogado. En la final, por suerte vocalmente ha estado mejor.

21.50 Como era de esperar, Grecia ha despuntado con su canción ultra ochentera y escrita para creerte Eva Nasarre o Dua Lipa haciendo aerobic, aunque la puesta en escena ha sido más teatral que propia de la cultura fitness. Todo croma, bastante sencillo en realidad, pero la idea ha funcionado y la canción está OK.

21.54 En una dimensión paralela de Suiza se ve que Palomo Spain es de allí y se ha presentado a Eurovisión para cantar una balada épica en francés en la que no han faltado los gorgoritos y los falsetes de Gjon’s Tears. Esta canción es la razón por la que España no ganará, básicamente.

21.58 Nunca sabremos como habría sido la actuación de Islandia en directo de verdad: Daði og Gagnamagnið ha tenido que grabar su canción previamente debido al positivo en covid de dos de sus integrantes, y se encuentra siguiendo el festival desde un hotel. Sin nervios por el directo, ’10 Years’ ha sido exactamente lo que se esperaba: por canción, coreo, puesta en escena y cachondeo elevado al cubo, lo mejor de esta edición.

22.02 Última en las apuestas, por si hace falta recordarlo, España ha superado el reto del falsete, que era la clave de la actuación de Blas Cantó. El artista ha potenciado los melismas y los falsetes y ha estado mejor que en los ensayos.

22.06 Y después del falsete de Blas Cantó ha llegado la nota de 3 horas de Natalia Gordienko, que ha representado a Moldavia con esta cara b de Zara Larsson cantada con la voz del ‘Happy Birthday’ de Marilyn Monroe. A la chica se le ha caído el micro nada más empezar pero ha salvado el incidente con una actuación entretenida y cuqui.

22.12 El buen rollito de Alemania me ha dado ganas de tirarme por un puente pero la actuación de Jendrick es de las que se comentarán el día siguiente del festival. No entiendo la monstruosa fusión de canción infantil y Prince de ‘I Don’t Feel Hate’, pero por lo menos la actuación ha sido vistosa, pero la persona disfrazada de mano no será el nuevo «tiburón de Katy Perry».

22.14 El ‘Baile del gorila’ satánico de Finlandia ha añadido un punto diferente a la noche en la que ha sido la única presentación metalera del festival. Lo voy a decir: ‘Dark Side’ de Blind Channel es mejor canción que el sucedáneo indie rock de Italia, que va mejor en las apuestas. Pero no va a ganar sin disfraces monstruosos de por medio.

22.21 A veces los países que participan en Eurovisión se acuerdan del año que es y Bulgaria es uno de los favoritos gracias a esta Billie Eilish que luego evoluciona a AURORA que es VICTORIA. No puede ser más «millennial» esta canción en todos los sentidos, incluido su título, a VICTORIA se la ha notado menos nerviosa que en los ensayos, y la ha puesta en escena en plan «ciudad en ruinas flotante» ha sido un acierto.

22.26 A la canción de Lituania le ha faltado claramente un “songwriting credit” de Jessie Ware o de sus amigos Hot Chiop pero ver a The Roof bailando su canción como psicópatas encima del escenario ha sido uno de los momentos memorables de la noche.

22.30 El maquinote folclórico de Ucrania tiene todas las papeletas para dar la sorpresa esta noche: es una de las favoritas pero de hecho merecería ganar porque su puesta en escena, glacial y alienígena, parece sacada de un videoclip y la canción es una locura: nada que ver con la conservadora Francia, que viene justo después.

22.34 Francia va primera en las apuestas con esta balada sacada del manual de la chanson: el país se ha conformado con llevar a una cantante que es como la versión de pan de molde de Édith Piaf. Sí, Barbara Pravi ha estado estupenda vocalmente, habrá puesto los pelos como escarpias a la audiencia, pero como dicen los franceses, ha sido puro “cliché”.

22.40 Juraría que la letra de la canción de Azerbaiyán ha sido “Mata Hari, Mata Hari, Mata Hari, Mata Hari, Mata Hari, Mata Hari, Mata Hari, Mata Hari, Mata Hari”. Lo demás, eurovisivo, bombástico, con el toque oriental típico de Azerbaiyan, pero con una producción que ha recordado a Omar Souleyman. Buena performance para estas alturas de la gala.